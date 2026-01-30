民進黨團總召之爭 蔡易餘透露英系立委意向 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他（30）日接受 POP Radio《POP撞新聞》專訪。針對新會期民進黨團總召之爭，現任總召柯建銘與立委蔡其昌均表態參選，蔡易餘認為，蔡其昌既然登記參選，應是相當有把握，勢必成為柯建銘的強勁挑戰者。他期盼雙方能坐下來協調取得共識，避免進入投票對決，影響黨團運作。

對於「英系」 6席立委的總召支持意向，蔡易餘則透露，英系內部尚未正式討論，未來將做出一致決定，但仍盼透過協調取代投票，避免黨團立委要做艱難選擇。針對主持人提及立委王世堅曾呼籲柯建銘知所進退，蔡易餘則回應，「堅哥立場明確」。

廣告 廣告

此外，面對民眾黨因黨內「兩年條款」可能造成國會換血，未來是否出現綠白合作空間？蔡易餘指出，民進黨過去確實曾嘗試與民眾黨合作，但從立法院正副院長選舉破局、國會擴權爭議，到後續多項法案立場歧異逐漸累積，可看出雙方核心價值已有明顯不同。

話鋒一轉，蔡易餘說，若立院換血後，撇除選罷法、財劃法、憲訴法等高度分歧議題，仍可就總預算、特別預算與國防架構等內容，尋求與白營溝通空間，至少讓中央政府總預算能夠付委討論，使新興預算順利執行。

對於即將於2月3日舉行的國共智庫論壇，以及國民黨主席鄭麗文提出未來推動「兩岸和平框架」的構想，蔡易餘強調，無論採取何種對話方式，前提都必須建立在「台灣是主權獨立國家」的立場之上，並且是在2300萬人民的共識與主權堅持下進行。

蔡易餘也表示，鄭麗文相關說法不僅在嘉義縣選區引發討論，甚至在同溫層外也聽到不少擔憂聲音；他指出，連藍營內部如趙少康過去也曾質疑鄭麗文的國家忠誠度，顯示國民黨內部對此議題的疑慮至今仍未完全消除。

談及2026嘉義縣長選戰布局，蔡易餘指出，民進黨嘉義縣初選後並未出現黨內整合困難，因嘉義並非六都，縣長人選確定後即可全面投入鄉鎮長選舉布局，希望自己能成為「火車頭」，帶動整體選戰「大家一起贏」。

蔡易餘擁有10年立委經驗，他表示投入縣長選舉，是希望延續現任縣長翁章梁 8年來打下的基礎，並以自身在地方建設與產業園區發展的經驗，為嘉義承擔未來8年的發展責任。

蔡易餘也提出農業、工業、科技與觀光四大政策主張，並指出嘉義縣市的區域治理相當重要，與同黨被推派參選嘉義市長的 王美惠 默契良好，未來縣市之間應持續保持對話與合作。

照片來源：民進黨

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

美光投資台灣逾1.2兆 賴清德：鞏固台美AI晶片全球領先地位

中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅

【文章轉載請註明出處】