民進黨團總召大戰！蔡其昌挑戰「萬年總召」柯建銘 蔡易餘：英系6席一致行動

前立法院副院長蔡其昌正式登記參選總召，挑戰萬年總召柯建銘。立委蔡易餘接受黃暐瀚專訪時透露，包括他在內的「英系6人小組」將一致行動。

蔡其昌挑戰柯建銘 黨團面臨世代抉擇

蔡易餘接受媒體專訪時坦言，黨內確實期待避免讓黨員在表決中陷入兩難。他表示，「老實說，我比較期待沒有兩個都登記的狀況，大家溝通好了。畢竟黨團是一個大家庭，三長責任很重。」

蔡易餘分析，柯建銘與蔡其昌都具備擔任總召的能力。柯建銘經驗豐富，而蔡其昌曾任副院長，協調能力足夠，且「相對於柯總召，蔡其昌又更有柔軟的態度」。

票數精算：23席支持 距過半僅差3票

根據媒體統計，民進黨立法院黨團共51席。泛新潮流系統約17席，民主活水（卓榮泰系統）6席，合計已有23票支持蔡其昌，距離過半的26票僅差3票。

蔡易餘透露，包括他本人、王世堅、莊瑞雄、王美慧、吳沛憶、陳冠廷在內的「英系6席」將做出一致決定，但目前尚未討論。他強調：「我們會做出一致的決定，不過現在還沒有討論。」

王世堅此前多次公開表態希望柯建銘「知所進退」，立場相對明確。

府方態度成焦點 蔡易餘：未必回到衝撞路線

蔡其昌的參選被外界解讀為總統賴清德有意調整國會路線。對此，蔡易餘回應，「就我對蔡其昌會長的認知，他也不是那種很強硬的特質，他的強項事實上也是在溝通協調。」

他表示，即使蔡其昌領導黨團，也未必會回到去年大罷免前的衝撞路線。面對國會少數的現實，「也許我們需要更強力的溝通者，來跟藍白說，不管怎樣還是要以國家為優先」。

蔡易餘指出，目前許多重要法案連討論機會都沒有，「每次舉手都輸的情況下」，黨團需要更有效的溝通策略。

2月24日正式投票 協調空間仍存

總召選舉將於2月24日下個會期開議時正式投票。柯建銘回應表示「還不急」，後續會有協調。以目前票數分析，若真正進入投票，蔡其昌過半的實力確實存在。

蔡易餘呼籲，「不管是老柯或蔡其昌，都是我們黨團的重要資產，不要逼著大家做選擇。」他希望在投票前能透過溝通達成共識，避免黨團內部分裂。