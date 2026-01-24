民進黨團總召改選柯建銘再戰 吳思瑤：期待有志之士站出來

第11屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘表態「我會去登記」，引發討論。民進黨立委吳思瑤今天表示，黨團現已進入意願徵詢階段，期待有志之士站出來。

吳思瑤。（圖／中天新聞）

柯建銘在大罷免後曾面臨黨內逼宮壓力，總統賴清德也多次表達希望黨團改組的立場。儘管本會期黨團三長任期即將屆滿，柯建銘仍明確表示將登記參選下個會期總召。民進黨立委王世堅24日公開喊話，希望柯建銘能為國家知所進退、選擇交棒。王世堅說，柯建銘曾說過就擔任到本會期結束，「希望柯建銘總召說話算話、言出必行，才是男子漢大丈夫。」

廣告 廣告

吳思瑤24日出席綠營台北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯競選辦公室成立活動，吳思瑤與議員許淑華等人到場站台。吳思瑤會後接受聯訪時被問及柯建銘表態登記一事，她強調民進黨一向有非常良好的民主體質，也有非常完備的民主機制。

針對立院黨團運作機制，吳思瑤說明，每個會期末都會公開徵詢同仁想要服務黨團、承擔黨鞭或幹部的意願，這是民進黨長期以來的良好運作經驗。她指出，目前已進入意願徵詢階段，在新會期開議前，必然會經過黨內的方式產生新幹部，不管是同額競選、協調或票選，這些都是民進黨慣有的機制。

柯建銘。（圖／中天新聞）

吳思瑤表示，對於民主這件事，民進黨非常有經驗，黨團有非常多優秀同仁與有志之士，新會期願意來服務黨團，一起為國會撥亂反正。她重申，「我們都期待黨團同仁站出來。」

延伸閱讀

陳亭妃初選勝遭質疑藍白介入 王世堅：贏得光明正大、別唱反調

總預算152天未付委、軍購條例10度封殺 賴清德：勿讓政黨利益凌駕國家發展

綠營北市選戰民調全被蔣萬安打趴 謝寒冰超酸：因為少了沈伯洋