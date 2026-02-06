民進黨團要求李貞秀解職 中網友：她不想放棄中籍

政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀，擁有中國籍掀起爭議，內政部長劉世芳開先開第一槍，規範部內凡密件以上都不能提供，民進黨團今天也發函立法院長韓國瑜，要求查明李貞秀國籍，如果違法應解職，就連中國網友都看不下去，直指李貞秀並非真的想辦理放棄中國籍。

台灣北社：「公民有聲音行政有力量。」本土社團大陣仗開記者會，矛頭指向有中國籍身分的民眾黨立委李貞秀，以及立法院長韓國瑜。台灣北社社長羅浚晅：「這不是單純的誤解或是疏忽，是故意用不可能成立的文件，刻意製造合規的假象，立法院院長韓國瑜，在此事件中，無法以不知情來卸責，立法院本來就有依法行政，卻選擇草率處理。」

本土社團大陣仗開記者會，矛頭指向有中國籍身分的民眾黨立委李貞秀，以及立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞）





台教盟理事長潘威佑：「其實一點都不複雜，我們用學校裡最常見的狀況來說，學生證忘了帶，你還是不是這間學校的學生，當然是啊，因為你的學籍還在。」民團嚴正警告，也嚴正要求立法院，要盡速解職李貞秀的立委職位。民眾黨主席黃國昌：「令人遺憾的事情是，針對有關於陸配參政權，目前的賴清德政府，卻脫離了所謂的依法行政，最重要的法治國精神。」

立委（民）陳培瑜：「一剛開始其實李貞秀，在登記不分區的時候，他們就已經知道了，所以這不是法律的問題，回到源頭就是你民眾黨，為什麼要提一個，沒辦法放棄雙重國籍的人，來測試台灣的法治底線，沒有守法的就是李貞秀，沒有守法想要破壞法規的，就是民眾黨就是柯文哲，就是黃國昌，民進黨團會發出公文，要求韓國瑜院長，第一個出面說明，第二個按照法治，做出該有的裁處。」





民進黨團發函要求立法院長韓國瑜，儘速查明李貞秀國籍問題。（圖／民視新聞）





民進黨團發函要求立法院長韓國瑜儘速查明李貞秀國籍問題，如果不符「國籍法」規定，應立即予以解職。就連中國網友都看不下去，出面戳破李貞秀謊言。中國網友callin點出李貞秀問題，但中國籍問題遲遲無解，未來如何證明效忠我國，忠誠度已被打上大問號。

