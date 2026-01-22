民進黨團赴北檢告發黃國昌 陳培瑜質疑「消失42秒」翻拍外流

黃國昌夾帶機密離場75秒，陳培瑜正式向北檢提起刑事告發。（陳培瑜提供）

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（22日）上午9時赴台北地檢署，正式告發立委黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》及《刑法》相關規定。陳培瑜指出，根據監視器畫面，黃國昌於日前外交國防委員會祕密會議期間，將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失在監視器死角，強烈質疑國家機密恐遭翻拍外流。

根據民進黨團向立法院調閱的監視器畫面顯示，這起事件發生於1月19日上午，黃國昌在外交國防委員會祕密會議結束後，於10時40分05秒許將軍購機密資料攜離現場，直到10時41分20秒才返回交還。陳培瑜強調，在這1分15秒的過程中，有長達42秒的時間黃國昌身處監視器死角，且身旁有手持具拍照、錄影功能電子設備的助理隨行，實有刺探、蒐集甚至洩漏國防機密之嫌。

陳培瑜表示，國防安全絕不容許任何人以「不小心」為藉口越界踩線，她批評黃國昌至今尚未道歉，也未清楚交代那「消失的42秒」裡究竟做了什麼，反而一再指稱他人的質疑是「操作抹黑」。陳培瑜質疑，在監視器拍攝不到的空窗期，國防機密是否早已被翻拍外傳，呼籲黃國昌應正面說明真相，而非閃避規避。

民進黨團提交的刑事告發狀中載明，被告黃國昌身為立法委員，竟蓄意將機密會議資料攜離現場，涉嫌觸犯《國家機密保護法》等罪。陳培瑜代表黨團強調，此舉已嚴重威脅國家安全，期盼檢調單位能儘速介入調查，釐清機密資料在該段時間內是否有被非法重製或交付給他人的實情，以維護國家核心機密安全。





