民進黨團轟韓國瑜與加害者站隊 國民黨屈從心態「非常不可取」
〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今天回應賴總統點名，聲援民進黨立委沈伯洋，但認為賴若真的想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回「大陸為境外敵對勢力」。對此，民進黨團書記長陳培瑜批評，韓國瑜選擇跟每天威脅恐嚇自己的加害人站在一起，她對此感到遺憾；她也提到，現在破壞兩岸及區域和平的，正是國民黨這樣子屈從的心態，非常不可取。
賴清德昨表示，沈伯洋捍衛國家主權的言論並無違法，韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴、捍衛台灣人民的言論自由。韓國瑜今下午以4建議回應賴總統，稱「解鈴還須繫鈴人」，包含用黨主席身分廢除台獨綱領、重新建立好行政立法部門之間良性的互動、撤回中國為境外敵對勢力、一樣繼續鞏固好美台關係，才是真正解決問題的上流源頭。
民進黨團今天下午召開記者會，幹事長鍾佳濱表示，他肯定韓國瑜願意為國會尊嚴發表講話，並承認全體國會議員都可能面臨中共威脅，但他對韓國瑜「中共非境外敵對勢力」的說法非常納悶，並反問，「每天對準台灣的飛彈、共機、共艦的繞台，難道是來向台灣人民說早安問候嗎？」、「空軍每天跟隔著機艙跟中國解放軍用無線電呼喊，難道是小朋友的嬉鬧嗎？」
他進一步質疑，今天破壞台海和平、安全現狀的是誰？不要誠如社會新聞所見，發生了婦女人身安全遭到侵害，結果不去譴責加害人，卻檢討受害人的穿著，甚至要求待在家裡比較安全，「這樣的心態，我們實在非常的不解。」
陳培瑜表示，韓國瑜稍早的談話會讓全世界的民主國家朋友，還有曾經受到極權壓迫的個人、家人朋友感到悲傷與遺憾，因為韓選擇跟加害人站在一起，選擇跟那些每天對你威脅、恐嚇、拿出武器對著你的人站在一起，沒有選擇跟民主自由、被迫害的人站在一起，她對此感到非常遺憾。
陳培瑜質疑，韓國瑜此舉是否為國民黨內部權力鬥爭，是否開始要跟國民黨主席鄭麗文互別苗頭、搶奪跟中國、中國共產黨對話的主要發聲權，民進黨不希望國民黨黨內的鬥爭，變成消費全台灣人民的民主自由，也不希望造成錯假的國際訊息，因此今天記者會的標題才叫做「以蒼生為念」。
陳培瑜表示，民進黨一直堅持中華民國在台灣、維持現狀、維持自由民主的憲政，才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是選擇向加害者投降、下跪，這樣一點都沒有辦法維持和平。現在在破壞兩岸和平的、破壞區域和平的、破壞現狀的，正是國民黨這樣子屈從的心態，非常不可取。
鍾佳濱補充，根據中華民國憲法增修條文第2條第4項，決定國家安全的大政方針。在兩岸的政策上，賴總統已經在11月的將官晉任典禮上重申，國軍、國家元首的使命、國軍的任務，就是反侵略、反併吞跟反對推進統一，「這難道不是全體中華民國台灣2300萬民眾的共同的目標嗎？」
他說，當賴總統表明維持台海安定的決心的同時，民進黨當然希望韓國瑜作為國會的議長，應該來團結國會的朝野各黨派，支持國家元首、捍衛國家主權、維持現狀安定、保障人民安全的立場。
