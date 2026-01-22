民進黨團辦立委助理費公聽會 學者促建立監督機制

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立法院黨團與經民連今天召開公聽會，討論立委助理費除罪化等議題。與會學者專家表示，不管如何定位助理身分，建立監督機制是應該要做的方向，也該思考如何制定規範助理行為的相關法律。

國民黨立委陳玉珍日前拋出國會助理費除罪化修法，引發討論。國民黨立委牛煦庭後來提出立法院組織法修法版本，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項。立法院會去年12月26日開會，將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。

廣告 廣告

對此，民進黨立法院黨團今天與台灣經濟民主連合舉辦「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會，經民連智庫召集人賴中強、公民監督國會聯盟執行長張宏林、海洋大學法政學系助理教授張雁翔、律師黃任顯等人與會，討論立委助理、立委、立法院之間的法律關係，以及如何建構並落實聘任立委助理的資訊透明程序、利益迴避機制等議題。

賴中強質疑，現行立法院組織法規定，立法院應每年編列每一立法委員一定數額的助理費及其辦公事務預算，牛煦庭的修法版本除將立法院發給公費助理的公款，重新界定為對立委個人的補助款，這在幫立委助理費貪污案件除罪化外，也會使立委公費助理無須對立法院、國家負忠誠與保密義務。

公督盟所提書面報告指出，若將助理費改名、改性質為立委補助費，其法律效果絕非僅是文字調整，而是將原本屬於人事費的公款，轉化為補助款。一旦如此，未來面對幽靈助理、人頭帳戶或差額回捐等情形，法律責任將被大幅稀釋。

張雁翔強調，各界應思考如何制定一部規範助理行為的法律，他上網查詢發現有立委提出立法院公費助理任用法草案，而且不管該如何定位助理，建立監督機制都是一個要做的方向。（編輯：張若瑤）1150122