民進黨團針對345億統籌款提暫行條例 鍾佳濱：加碼3族群福利

▲民進黨立院黨團針對三百四十五億統籌款提出「暫行條例」，鍾佳濱（右三）在屏東辦理財政永續座談會。

民進黨立院黨團針對三百四十五億統籌款提出「暫行條例」，並鎖定加碼三族群福利；黨團幹事長鍾佳濱表示，三百四十五億不需舉債，預計三百五十萬人次受惠。

鍾佳濱指出，去年十二月立法院三讀通過「財政收支劃分法」修正案，在今年執行時發現公式有誤，導致三百四十五億的統籌款無法分配；而一般性補助款、計畫型補助款補助原則的調整，也屢遭多位縣市首長提出重修財劃法訴求。

民進黨立院黨團針對三百四十五億統籌款提出「暫行條例」，鍾佳濱日前在屏東辦理財政永續座談會，邀集高雄市議員鄭孟洳、張博洋及台南市議員李宗翰等青年公職與會，地方公職則有里港鄉長徐國銘、縣議員陳明達、李世斌、方一祥、梁育慈、前縣議員李清聖及長治鄉長吳亮慶等人，分別出席里港、屏東與長治場次。

鍾佳濱表示，財政的運用要照顧真正需要幫助的人，針對產婦、長輩與上班族，民進黨立院黨團提出坐月子政府出十萬、國民年金提高至八千、勞退自提政府加送百分之一等福利，預計三百五十萬人次受惠，囊括不同世代，期盼財政的永續，推進世代正義。