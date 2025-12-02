民進黨團霸佔主席台 藍營開記者會批政治操作籲別作秀

新竹市議會國民黨團下午開記者會，呼籲民進黨團不要再作秀，盡快讓議事進行。（王惠慧攝）

新竹市議會2日審議預算，民進黨9名市議員反對市府浮編預算，在議會進行總預算二讀會時佔領主席台，導致會議無法進行；國民黨團下午開記者會，呼籲民進黨團別再作秀；市議會人員指出，若今無法繼續開會，恐將延至12月8日進行的臨時會繼續審議。

新竹市議會第11屆第6次定期會2日審議總預算，上午11點多民進黨9名市議員高舉「史上最高預算、史上最差編列」、「預算編列浮濫、浪費公帑至極」，以及「要求逐條審查」等標語，走上主席台。

國民黨團總召陳慶齡表示，近期各黨團都在針對預算進行討論，預算案的刪減已有部分共識，原訂今上午各黨團要針對預算細項形成最終共識，但民進黨沒有出席，反而是霸佔主席台，呼籲民進黨團不要再政治作秀，盡快讓議事進行。

國民黨市議員吳旭豐指出，國民黨團在這次定期會審預算階段，所有藍營黨籍議員都要求市府來說明、溝通，國民黨也很積極提出自己的版本，希望市府能採納修正，這才是真正審預算的態度。

吳旭豐說，但民進黨反而用一種政治的手段來阻撓竹市的發展，不管是未來的普發現金5000元，或是0到6歲市府養政策，都可能無法實行，黨團依然建議，應按照正確的議事規則開會、審預算。

民眾黨議員李國璋則指出，在任何民主程序的框架下，都予以尊重，仍盼能在下午5時前繼續協商，保持府會和諧，若無法順利協商，希望能透過表決展現民主機制，完整預算案的審查程序。

市議會人員則說明，今天是定期會的最後1天，原規畫於今天完成預算審查二讀。若今天無法進行審查，將於12月8日進行的臨時會繼續審議。

