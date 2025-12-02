民進黨團霸占竹市議會主席台 要求逐條審查預算

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市議會今天進行審議提案，民進黨團9名市議員各自拿著標語霸占主席台，導致會議無法進行。竹市議會人員指出，若今天無法開會，恐將延至12月8日進行的臨時會繼續審議。

新竹市議會第11屆第6次定期會今天進行「審議提案」，9名民進黨團議員於11時許走上主席台，高舉「史上最高預算、史上最差編列」及「預算編列浮濫、浪費公帑至極」與「要求逐條審查」等標語。

竹市議會民進黨團總召陳建名指出，市府對於不合理的預算編列始終提不出具體且合理的解釋，提出將近400條預算修正動議卻未能獲得逐條審議和討論的機會，加上協商過程未能促使市府同意刪減不合理預算，因此採取了無奈的策略，占領了新竹市議會的主席台。

關於占領主席台的訴求，陳建名指出，預算中包括市府編列115年普發新竹市民新台幣5000元的行政業務費用，占總發放金額比例3.2%以上，明顯浮編，要求預算能逐條進行表決，也希望市府針對不合理預算編列進行調整。

國民黨團總召陳慶齡表示，近期各黨團都在針對預算進行討論，預算案的刪減已有部分共識，原訂今天上午各黨團要針對預算細項形成最終共識，但民進黨沒有出席，反而是霸占主席台，呼籲民進黨團不要再政治作秀，儘快上議事進行。

民眾黨議員李國璋指出，在任何民主程序框架下，都予以尊重，仍盼能在下午5時前繼續協商，保持府會和諧，若無法順利協商，希望能透過表決展現民主機制，完整預算案的審查程序。

新竹市代理市長邱臣遠接受媒體聯訪表示，市府都是依各局處在業務推動上的需求編列115年預算，會持續向議會各黨團說明，期盼議會能支持，115年即將到來，許多施政要進行，包括明年第一季就要普發5000元，需要投入許多行政作業。

新竹市議會人員向中央社記者表示，今天是定期會的最後一天，原規劃於今天完成預算審查二讀。若今天無法進行審查，將於12月8日進行的臨時會繼續審議。（編輯：方沛清）1141202