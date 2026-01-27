民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

民進黨團今天表示，藍白勿拖延，台美關稅日久恐生變。記者蔡晉宇／攝影

美國總統川普表示，南韓國會遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，宣布即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。民進黨立院黨團副幹事長張雅琳今天表示，在野黨應盡速支持相關審定，千萬不要拖延、修改，因為好不容易談到的好條件真的有可能會生變，台灣的經濟、股市經不這樣的起打擊。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，美國作為自由盟邦領袖國家，美國總統川普的一言一行大家看在眼裡，南韓的事情給美國的感受是，如果談定的交易都可以不算數，那誰還要和美國談協定，談定的事情就要照做。

鍾佳濱指出，台灣在國際社會也是守信用的國家，一直都表達出負責任、可信賴立場，這樣才能長久行走於國際社會，也希望在野黨不要拖延，讓全民安心好過年，無論是年終獎金、年初紅包，大家都期待明年的台美經濟都能有一片榮景。

