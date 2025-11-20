民進黨團：提升國防是共識 籲朝野共同支持強化國防

（中央社記者林敬殷台北20日電）美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」近日發布2025年度報告，建議國務院與台灣啟動合作，由台灣出資支持第三國軍事項目。民進黨立法院黨團今天表示，全民國防、提升國防是不分朝野的共識，取決勝敗關鍵在國人決心，呼籲朝野共同支持強化國防。

「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前提交逾700頁年度報告，內容提及解放軍在台灣周邊日益強化的軍事活動，並投入為兩棲攻擊任務設計的新型平台，使解放軍幾乎可在毫無預警情況下，從例行演訓轉向真正的封鎖或入侵行動。報告也建議，應指示美國國務院與台灣合作，開啟「外國軍事銷售制」（FMS）案，提供非武器性支援服務，以推進美國區域部署，強化美國在台灣周邊的嚇阻力。

廣告 廣告

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，針對出資給第三國軍事項目，黨團所知有限，但這份報告也提到，2027年是中國國家主席習近平下令攻台完成準備的時間點，該年正是中國解放軍建軍百年。雖說做好準備不見得代表那一年就會發動攻台，但對台灣來說，不能放著等對方有所準備，應迅速提升自我防衛能力。

鍾佳濱表示，全民國防、提升國防應是不分朝野的共識，希望未來在包括軍購等國防建軍需求，在野黨能跟國人一樣共同支持。全民防衛不是只靠武器，也要靠民心士氣，取決勝敗關鍵在於國人的決心，呼籲朝野共同支持強化台灣的國防。（編輯：翟思嘉）1141120