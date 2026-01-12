民進黨團：總預算案不是自助餐 盼全面付委審查

（中央社記者王揚宇台北12日電）115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，外傳在野擬從總預算案中，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查。民進黨立法院黨團今天表示，總預算案不是自助餐，應全面檢視、全面付委審查。

115年度中央政府總預算案持續卡關，傳出國民黨團有意依照預算法第54條（總預算案如不能依期限完成之補救辦法）規定，從總預算案中，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查，以解TPASS、河川改善計畫、生育給付等攸關民生的燃眉之急。

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天說，藍白兩黨已在會商，針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，研究如何找出方式處理、解決。只要溝通完成，兩黨會有一致行動。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜召開「藍白別當土皇帝，總預算不是自助餐」記者會，提出相關主張。

鍾佳濱說，立法院審議法案、預算案都是全案交付審查，在野黨有這樣的看法，是否把總預算當成其私房錢，要人民敲碗，土皇帝才賞賜。

陳培瑜表示，總預算案不是自助餐，不是想買什麼就買什麼，更不是想吃肉就買肉、想吃菜就買菜，不管整體預算，應該要全面付委審查並實質討論，人民也樂見藍白對行政團隊提出實質監督。

媒體詢問，若在野黨提案要把總預算案拆開來審理，院會表決時，黨團看法為何。

鍾佳濱說，總預算案要如何拆開表決，這是前所未有的難題，但根據立法院過去不按照議事規定或慣例執行的結果，通常被大法官宣告違憲，倘若在野黨仍一意孤行，在人民看來就是做假戲，因為立法院所作違憲決議根本無法執行。

媒體也問到，立法院衛環委員會日前審查攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，此案有無辦法成為綠白合契機。

鍾佳濱說，本案不僅是社會矚目議題，朝野立委提案版本也多，民進黨團一向的態度就是要落實討論，立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國上週也排審，並落實充分討論態度，希望前民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委陳昭姿不用急，不要「吃緊弄破碗」。（編輯：蘇志宗）1150112