民進黨團：藍白8年挖11兆 1.25兆做國防卻不能

（中央社記者林敬殷、劉冠廷、葉素萍台北2日電）藍白立委今天在立法院程序委員會封殺新台幣1.25兆元國防特別條例，無法排入5日院會議程。民進黨立法院黨團表示，8年1.25兆元做國防無法做，國民黨的財劃法8年卻從中央挖走新台幣11兆元，呼籲在野黨不要再擋保護台灣的法案及預算，也不要再進行賣台灣的法案。

國民黨團總召傅崐萁說，賴總統必須到國會，向全民說清楚，必須先讓人民了解再決定，立法院要幫人民看緊荷包。

民進黨團下午舉行記者會，回應有關行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」、行政院版「財政收支劃分法」部分條文修正草案等案，在程委會被藍白聯手暫緩列案，及國民黨團上午在立法院會，將國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」逕付二讀。

黨團書記長陳培瑜說，國民黨立委陳玉珍針對離島建設條例的修法，是今天院會逕付二讀的提案中最荒謬，陳玉珍主張要在離島成立自由貿易示範區，相關規定都是縣市政府說了算，卻要中央買單，這些自由貿易示範區很有可能成為中國洗產地的地區，把離島拱手賣給中國，陳玉珍應該出面說清楚。最遺憾的是，行政院版財劃法修正草案繼續被暫緩列案，國民黨只願意要求行政院執行自己的財劃法。

黨團幹事長鍾佳濱表示，依據立法院程序委員會組織規程第4條規定，程序委員會對於政府、立委提案，只能討論時間分配，沒有所謂的暫緩列案，換言之，程序委員會現在的作法是不合規章。

民進黨立委沈伯洋表示，世界各國都在準備軍備面對可能的衝突，台灣也要做好準備，卻被藍白在程委會擋下來，相比國民黨三次惡修財劃法，8年從政府拿走11兆元，8年1.25兆元做國防卻沒有辦法做，在任何國家都是不可思議，台灣卻正在發生中。

此外，民進黨也發布新聞稿，民進黨發言人吳崢今天表示，總統賴清德以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。（編輯：林興盟）1141202