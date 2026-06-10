民進黨團：鄭麗文極度吹捧習近平 能帶來和平？

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（中央社記者王揚宇台北10日電）國民黨主席鄭麗文指中國國家主席習近平是最後一個對台灣有善意的人。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天說，極度吹捧習近平會不會帶來和平，要畫上問號，維繫台海和平還是要有防衛自己國家的決心。

莊瑞雄、黨團書記長范雲、副書記長黃捷召開輿情回應記者會。

莊瑞雄表示，如果因為鄭麗文這樣的吹捧，就會讓中國降低對台灣的敵意，要給鄭麗文拍拍手，但事情看起來卻不是這樣，哪怕鄭麗文對習近平極度吹捧，台灣最大的威脅來源還是中共，因此極度吹捧習近平會不會帶來和平，要畫上問號。

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莊瑞雄認為，維繫台海和平還是要有防衛自己國家的決心。國民黨的主張從反攻大陸到一中各表，現在退縮到兩岸同屬一中，一個在野黨黨主席如此輕率地幫台灣2300萬人做決定，莫名其妙。

此外，總統賴清德9日表示，推動無人機產業是國家的重大政策，立法院把無人機發展經費全部刪除，令人意外，他不會放棄，希望大家一起繼續努力。

莊瑞雄說，國會議員為地方請命、希望加速地方發展很合理，但民眾最討厭的，就是嘴巴說要支持產業發展，但在行動上卻刪除無人機產業相關預算，言行不一。總預算是國家運作基本的養分，執政黨當然希望大家一起監督行政部門編列的總預算案，但卻遭在野黨杯葛、延宕，這非民眾之福。（編輯：萬淑彰）1150610