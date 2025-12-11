民進黨團、陳昭姿力挺 助理：盼撤回提案

▲民進黨團力挺國會助理提案，要求陳玉珍撤回提案。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.11）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈強烈反彈，截至今天上午已有278位助理參與連署，呼籲陳玉珍等立委撤回提案。連署發起人今（11）日上午邀請朝野立委共同連署表達立場，稍早連署人也發布聲明，強調訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案。

國會助理前天以個人名義發起連署，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回提案。連署發起人、陳秀寳辦公室助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞說，截至昨日，已有44位民進黨立委辦公室、24位國民黨立委辦公室、5位民眾黨立委辦公室及兩個立法院黨團，共計75個辦公室助理參與連署，且持續增加中。

今天上午也邀請朝野立委共同連署表達立場，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等6長、支持助理提出連署案的立委陳秀寳，以及民眾黨團幹事長陳昭姿皆已連署聲援助理，陳昭姿說，黨團應該不會往全面除罪化的方向推動，也許會有個折衷版本。

連署發起人聲明全文：

我們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者。我們協助委員站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。

默默耕耘的我們，非到萬不得已，實在不想以這種方式佔用媒體資源。今天選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著您們共同打拼的助理們。

我們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍委員撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向。我們深刻明瞭若提案委員們執意通過提案，我們無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望委員們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。

最後，我們想謝謝我們的老闆—陳秀寳委員非但不反對，更支持我們爭取權益，讓我們可以順利連署來發聲。更謝謝這284位助理們的合作與幫助，讓助理們的心聲可以真實呈現，並共同捍衛勞動權益，衷心感謝每一位助理的不同聲音與鼓勵，更期盼國會助理權益能受到保障，不被剝奪。

連署發起人 劉心怡 江汶錡 蘇郁鈞

