民進黨團：黃國昌即將辭去立委職務、可以將心思放在自己相關司法訴訟上

記者盧素梅／台北報導

民進黨立法院黨團今（6）日回應輿情。（圖／翻攝民進黨團YT)

針對週刊報導檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破？民進黨立法院黨團今（6）日表示，這還是回歸到由當事人來對外說明，民進黨團希望即將投入新北市長選舉的黃國昌，既然已經辭去立委的職務，可能可以將更多的心思放在自己相關司法訴訟上，畢竟司法改革是沒有停止的，而且司法正義終究會有來到的一天。

廣告 廣告

《鏡週刊》報導，檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區，專案小組已約談凱思國際負責人李麗娟，證明凱思的實際負責人就是黃國昌，李麗娟的說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，黃國昌所設的防火牆已遭突破。

對此，民進黨團上午回應輿情時，黨團幹事長鍾佳濱表示，週刊不定期會將黃國昌不管是委員任內或是之前的所做所為，是否有依照相關的法令，是否有值得檢調繼續追查的部分，由於隨著案情的逐漸揭露，社會各界都非常的好奇，不過這點還是回歸到由當事人來說明。

鍾佳濱並表示，民進黨團希望即將投入新北市長選舉的黃國昌，既然已經辭去立委的職務，可能可以將更多的心思放在自己相關司法訴訟上，畢竟司法改革是沒有停止的，而且司法正義終究會有來到的一天。

更多三立新聞網報導

黃國昌斷點破功！家族爭議連環爆 岳父強占教育部學產地欠租鬧上法院

黃國昌斷點破功／標榜居住正義再破功 岳父官司律師與黃國昌關係曝光

黃國昌斷點破功／一張圖看懂狗仔基地金流 檢調握關鍵證據將約談黃國昌

黃國昌斷點破功／李麗娟遭約談恐列貪汙被告 黃國昌防火牆崩塌

