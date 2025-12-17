民進黨團2建議盼解憲政僵局 恢復憲法法庭、速審院版《財劃法》

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



行政院長卓榮泰日前宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升級到憲政層次。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（12/17）表示，不副署就像是手煞車，是在煞車失靈時的緊急措施，因此化解僵局的作法有兩個方向：憲法法庭盡速恢復運作、院版《財劃法》付委審查，都有待立法院更進一步。

鍾佳濱說，不副署就是手剎車，是當剎車系統失靈時的緊急裝置，而且是行政權遭遇其他憲政機關侵犯時的自我保障措施，所以一切問題最好還是回到憲法法庭，只要憲法法庭能夠恢復運作，副署權就能回到常態，所以手煞車只能讓車子不墜崖，「但車子能否正常恢復行駛也有賴國會多數的智慧。」

鍾佳濱表示，要解決《財劃法》問題，行政院版本的《財劃法》修正草案已經送到立法院，可由立法院再度審議政院版財劃法，就可以調和處理，化解僵局有待立院往前一步。

鍾佳濱強調，憲法法庭被癱瘓不是因為總統不提名，或者人事同事權不通過，歷任總統也有多次提名，國會也有多次審查，並沒有不提名、不審查的前例，反而是藍白惡修《憲法訴訟法》，造成立法權侵犯司法權，這是最根本的原因。

另外，立法院司法法制委員會召委翁曉玲在明天議程新增針對不副署的專題報告與質詢，鍾佳濱回應，根據《憲法》規定，行政院任何作為都可以受到立法院監督，而國會要求行政院負責最最嚴重的方式，就是根據《憲法增修條文》第3條提起「不信任投票」，這是對於行政權的全盤質疑跟否定，一旦投票通過，閣揆當然要在10日內辭職，所以發起不信任投票就是對行政權最大的監督，立委不應該捨棄憲政的正途，「再多質詢跟專案報告還是要回到《憲法》的正軌」。

