民進黨在政治執念下的法律暴衝

立院審查國安法部分條文修正草案。圖片來源：中央社

陳國祥 / 資深媒體人

歲末年初，本應是萬象更新的時刻，民進黨政府卻在「抗中、反中」政治敘事的強大驅動力下，密集啟動了一系列攸關國家安全、言論自由與兩岸法律定位的重大修法工程。

行政院會接連通過多項國安法制修正草案，並同步調整《兩岸人民關係條例》與《社會秩序維護法》。表面上，執政當局高舉「防滲透」、「護民主」的道德大旗，營造出一種國家處於急迫威脅下的社會氛圍；然而，拆解這些法條的實質內涵，卻發現執政黨正試圖在法治與憲政紅線邊緣疾速闖關。

廣告 廣告

這種「法律武裝化」的趨勢，不僅直接衝擊臺灣核心的言論自由價值，更對動盪不安的兩岸關係投下了高度不確定的政治震撼彈。

從「賴十七條」到國安高壓網的成形

這波修法的源頭，可追溯至賴清德總統於 2025 年初提出的反滲透「賴十七條」策略。賴總統在 2026 年的新年談話中再度點名「國安十法」，強調將於今年逐一落實。問題在於，賴政府口中所謂「兼顧人權與執法需求」的修辭，實務上並未建立在明確的司法審查制度與比例原則之上。

相反地，這次修法的核心邏輯在於行政擴權。透過將判斷權限大量下放給行政機關，結合高額行政裁罰與網路管制權，執政黨正試圖構築一張可隨政治需要隨意收放的高壓法網。

若僅止於強化既有的防諜或防止核心技術外流機制，社會或許仍有討論共識；然而，《國安法》第四條修正草案卻引入了極具爭議的規範：明確將「公開鼓吹、倡議或支持境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段」列為行政裁罰對象。

這項條款最危險之處在於定義的模糊性，行政權可以主觀認定，輕易入人於罪。

何謂「鼓吹」？何謂「支持」？在缺乏司法機關事前介入判定的情況下，一般的政治言論、學術討論、國際局勢分析，甚至是媒體對兩岸情勢的客觀轉述，都有可能被行政官員認定為「涉及非和平手段」的宣傳。這種將言論納入行政處分的灰色地帶，實質上已對人民的思想與表達自由構成了威脅。

而且，配合《國安法》的修訂，政府同時強化了對網際網路服務提供者（ISP）的管控。若內政部認定網路內容涉及「危害國家安全之錯假訊息」或「鼓吹戰爭言論」，便得令網路平臺移除內容、屏蔽連結，甚至對特定帳號採取終止服務的措施。

這種「不需經過法院裁定」的行政處置權，形同賦予行政部門在數位領域的絕對裁判權。當政府掌握了決定何為「假訊息」的權力時，便能有效過濾對其不利的輿論。這種以法律之名啟動的網路戒嚴，將使臺灣引以為傲的網路開放環境毀於一旦。

政治雙標與法治精神的崩壞

賴政府修法的真正意圖昭然若揭：透過法律手段全面禁止人民主張或討論任何形式的「和平統一」或「武力相關議題」。然而，法治國家的基石在於法律的普遍適用性，而非選擇性的政治打擊。

更諷刺的是，執政黨在言論界線上的赤裸雙標。政府相關主管公開宣稱，主張解放軍攻臺或接受中共統治必須受罰；但對於主張「臺灣國」、甚至要求廢除中華民國憲法體制的言論，卻被定義為「政治意見表達」，不涉及消滅主權。

這種邏輯是把法律變成了政黨意識形態的保鑣。自1992年刑法一百條廢除以來，臺灣社會歷經數十年的努力，才建立起「無政治思想犯」的民主防線。無論統獨，人民得以自由討論國家的未來，正是臺灣民主最珍貴的資產。如今，「賴十七條」卻在悄然移動這條歷史界標，試圖將政府的角色從言論守護者轉變為「政治糾察隊」。

政務官員在面對質疑時，往往輕描淡寫地強調「這只是行政罰」、「不涉及刑責」。這種說法刻意忽略了高達100萬元的行政罰鍰對於一般民眾的威嚇效果。對於普通家庭而言，一紙百萬元的罰單足以摧毀其經濟生活。這種經濟威嚇，搭配政府掌握的龐大行政資源與「查水表」式的行政調查，產生的寒蟬效應甚至遠大於輕微的刑事判決。更關鍵的是，行政處分的救濟程序漫長，往往在當事人還未獲得司法平反前，其名譽與生活早已被政府機器徹底摧毀。

挑戰憲法紅線：兩岸關係的結構性危機

除了言論控制，這波修法中最具毀滅性的部分，在於民進黨立委林宜瑾領銜提出的《兩岸人民關係條例》修正案，後來畏於排山倒海的反對聲浪而不得不撤案，但修法意旨實已暴露臺獨人士毀憲謀獨的心機。

這項修正案擬刪除條文中具有憲法定位意義的「國家統一前」字眼，並試圖將法律名稱更動為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。此舉不僅是修辭上的激進化，更是直接挑戰《中華民國憲法增修條文》所確立的「一國兩區」法律框架。

這種做法試圖在不修憲的前提下，透過修改法律名稱與用語，將兩岸關係推向實質的「兩國論」。歷史經驗早已證明，兩岸關係的穩定奠基於法理上的模糊與互信，任何觸及法理定位的單方面變更，都足以引發臺海局勢的劇烈動盪。

賴清德總統雖口稱「留著中華民國有助團結」，卻放任黨籍立委掏空憲法內涵，在法理上落實「兩國論」，這種走鋼絲式的政治操作，是對全民安全極度不負責任的賭博。

與此同時，行政院通過的《社會秩序維護法》修正草案，將「仇恨性言論」與「消滅中華民國主權主張」納入罰則。在缺乏嚴謹法律定義的情況下，「仇恨言論」極易成為打擊政敵的口袋罪。

當反對黨對政府政策提出尖銳批評，或是民間團體表達對兩岸和平的期盼時，都可能被惡意扣上「激化社會對立」或「危害主權」的帽子。這種以保護社會秩序為名的修法，實則是為了建立執政者的政治防禦體系。

在野黨攔阻的憲政意義

在野黨立委憑藉國會多數席次，對這些爭議法案踩下剎車，並非單純的政黨惡鬥，而是為了守住臺灣民主的三道最後防線：憲政底線、言論自由、兩岸和平。

當前臺灣社會的多數民意期待的是穩定、繁榮與維持現狀，而非在意識形態驅動下，將法律作為對抗工具，不斷加碼臺海的敵意螺旋。在野黨的攔阻，代表了對法律工具化的強力抵抗，確保法律不被單一政黨當作遂行政治罷凌的武器。

真正能護臺、護民主的道路，並非透過不斷疊加國安法規來建立堡壘，而是回到《中華民國憲法》與現行《兩岸人民關係條例》的法理定位。在「一中各表」的韌性空間中，維持兩岸的溝通與穩定，才是避戰的最優解。

懸崖前的最後煞車

民進黨政府若執意孤行，繼續以國安之名行政治動員與控制之實，最終付出慘痛代價的，絕不只是執政者的聲望，而是全體臺灣人民賴以生存的自由體制與安全環境。

法律不應成為執政者剷除異己的鋼刀，更不應成為挑釁區域和平的導火線。在野黨此時的強力攔阻，並非阻礙國安提升，而是為了一意孤行的政府踩住懸崖前的最後一道救命煞車。守護臺灣，需要的不是更多的高壓法條，而是對民主程序與言論自由的真誠尊重。■