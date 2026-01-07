民進黨在政治執念下的法律暴衝
陳國祥 / 資深媒體人
歲末年初，本應是萬象更新的時刻，民進黨政府卻在「抗中、反中」政治敘事的強大驅動力下，密集啟動了一系列攸關國家安全、言論自由與兩岸法律定位的重大修法工程。
行政院會接連通過多項國安法制修正草案，並同步調整《兩岸人民關係條例》與《社會秩序維護法》。表面上，執政當局高舉「防滲透」、「護民主」的道德大旗，營造出一種國家處於急迫威脅下的社會氛圍；然而，拆解這些法條的實質內涵，卻發現執政黨正試圖在法治與憲政紅線邊緣疾速闖關。
這種「法律武裝化」的趨勢，不僅直接衝擊臺灣核心的言論自由價值，更對動盪不安的兩岸關係投下了高度不確定的政治震撼彈。
從「賴十七條」到國安高壓網的成形
這波修法的源頭，可追溯至賴清德總統於 2025 年初提出的反滲透「賴十七條」策略。賴總統在 2026 年的新年談話中再度點名「國安十法」，強調將於今年逐一落實。問題在於，賴政府口中所謂「兼顧人權與執法需求」的修辭，實務上並未建立在明確的司法審查制度與比例原則之上。
相反地，這次修法的核心邏輯在於行政擴權。透過將判斷權限大量下放給行政機關，結合高額行政裁罰與網路管制權，執政黨正試圖構築一張可隨政治需要隨意收放的高壓法網。
若僅止於強化既有的防諜或防止核心技術外流機制，社會或許仍有討論共識；然而，《國安法》第四條修正草案卻引入了極具爭議的規範：明確將「公開鼓吹、倡議或支持境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段」列為行政裁罰對象。
這項條款最危險之處在於定義的模糊性，行政權可以主觀認定，輕易入人於罪。
何謂「鼓吹」？何謂「支持」？在缺乏司法機關事前介入判定的情況下，一般的政治言論、學術討論、國際局勢分析，甚至是媒體對兩岸情勢的客觀轉述，都有可能被行政官員認定為「涉及非和平手段」的宣傳。這種將言論納入行政處分的灰色地帶，實質上已對人民的思想與表達自由構成了威脅。
而且，配合《國安法》的修訂，政府同時強化了對網際網路服務提供者（ISP）的管控。若內政部認定網路內容涉及「危害國家安全之錯假訊息」或「鼓吹戰爭言論」，便得令網路平臺移除內容、屏蔽連結，甚至對特定帳號採取終止服務的措施。
這種「不需經過法院裁定」的行政處置權，形同賦予行政部門在數位領域的絕對裁判權。當政府掌握了決定何為「假訊息」的權力時，便能有效過濾對其不利的輿論。這種以法律之名啟動的網路戒嚴，將使臺灣引以為傲的網路開放環境毀於一旦。
政治雙標與法治精神的崩壞
賴政府修法的真正意圖昭然若揭：透過法律手段全面禁止人民主張或討論任何形式的「和平統一」或「武力相關議題」。然而，法治國家的基石在於法律的普遍適用性，而非選擇性的政治打擊。
更諷刺的是，執政黨在言論界線上的赤裸雙標。政府相關主管公開宣稱，主張解放軍攻臺或接受中共統治必須受罰；但對於主張「臺灣國」、甚至要求廢除中華民國憲法體制的言論，卻被定義為「政治意見表達」，不涉及消滅主權。
這種邏輯是把法律變成了政黨意識形態的保鑣。自1992年刑法一百條廢除以來，臺灣社會歷經數十年的努力，才建立起「無政治思想犯」的民主防線。無論統獨，人民得以自由討論國家的未來，正是臺灣民主最珍貴的資產。如今，「賴十七條」卻在悄然移動這條歷史界標，試圖將政府的角色從言論守護者轉變為「政治糾察隊」。
政務官員在面對質疑時，往往輕描淡寫地強調「這只是行政罰」、「不涉及刑責」。這種說法刻意忽略了高達100萬元的行政罰鍰對於一般民眾的威嚇效果。對於普通家庭而言，一紙百萬元的罰單足以摧毀其經濟生活。這種經濟威嚇，搭配政府掌握的龐大行政資源與「查水表」式的行政調查，產生的寒蟬效應甚至遠大於輕微的刑事判決。更關鍵的是，行政處分的救濟程序漫長，往往在當事人還未獲得司法平反前，其名譽與生活早已被政府機器徹底摧毀。
挑戰憲法紅線：兩岸關係的結構性危機
除了言論控制，這波修法中最具毀滅性的部分，在於民進黨立委林宜瑾領銜提出的《兩岸人民關係條例》修正案，後來畏於排山倒海的反對聲浪而不得不撤案，但修法意旨實已暴露臺獨人士毀憲謀獨的心機。
這項修正案擬刪除條文中具有憲法定位意義的「國家統一前」字眼，並試圖將法律名稱更動為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》。此舉不僅是修辭上的激進化，更是直接挑戰《中華民國憲法增修條文》所確立的「一國兩區」法律框架。
這種做法試圖在不修憲的前提下，透過修改法律名稱與用語，將兩岸關係推向實質的「兩國論」。歷史經驗早已證明，兩岸關係的穩定奠基於法理上的模糊與互信，任何觸及法理定位的單方面變更，都足以引發臺海局勢的劇烈動盪。
賴清德總統雖口稱「留著中華民國有助團結」，卻放任黨籍立委掏空憲法內涵，在法理上落實「兩國論」，這種走鋼絲式的政治操作，是對全民安全極度不負責任的賭博。
與此同時，行政院通過的《社會秩序維護法》修正草案，將「仇恨性言論」與「消滅中華民國主權主張」納入罰則。在缺乏嚴謹法律定義的情況下，「仇恨言論」極易成為打擊政敵的口袋罪。
當反對黨對政府政策提出尖銳批評，或是民間團體表達對兩岸和平的期盼時，都可能被惡意扣上「激化社會對立」或「危害主權」的帽子。這種以保護社會秩序為名的修法，實則是為了建立執政者的政治防禦體系。
在野黨攔阻的憲政意義
在野黨立委憑藉國會多數席次，對這些爭議法案踩下剎車，並非單純的政黨惡鬥，而是為了守住臺灣民主的三道最後防線：憲政底線、言論自由、兩岸和平。
當前臺灣社會的多數民意期待的是穩定、繁榮與維持現狀，而非在意識形態驅動下，將法律作為對抗工具，不斷加碼臺海的敵意螺旋。在野黨的攔阻，代表了對法律工具化的強力抵抗，確保法律不被單一政黨當作遂行政治罷凌的武器。
真正能護臺、護民主的道路，並非透過不斷疊加國安法規來建立堡壘，而是回到《中華民國憲法》與現行《兩岸人民關係條例》的法理定位。在「一中各表」的韌性空間中，維持兩岸的溝通與穩定，才是避戰的最優解。
懸崖前的最後煞車
民進黨政府若執意孤行，繼續以國安之名行政治動員與控制之實，最終付出慘痛代價的，絕不只是執政者的聲望，而是全體臺灣人民賴以生存的自由體制與安全環境。
法律不應成為執政者剷除異己的鋼刀，更不應成為挑釁區域和平的導火線。在野黨此時的強力攔阻，並非阻礙國安提升，而是為了一意孤行的政府踩住懸崖前的最後一道救命煞車。守護臺灣，需要的不是更多的高壓法條，而是對民主程序與言論自由的真誠尊重。■
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 460
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 18
國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」
政治中心／李筱舲報導中國國台辦今（7）日將內政部部長劉世芳及教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將一名台灣高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫兇」，宣稱將「依法實施懲戒」。對此，民進黨立委王世堅也做出回應，認為中國此舉實在是「荒唐、無聊」，並稱若中國要敵視兩岸關係，那台灣也可以把中共好戰派人士列入「十大首惡」名單。民視 ・ 13 小時前 ・ 127
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 125
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 299
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 16 小時前 ・ 36
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 165
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 76
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 1 天前 ・ 130
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 32
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 17 小時前 ・ 98
飛官辛柏毅失聯！妻崩潰哭腫雙眼 親友悲喊：等你回家
空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生，目前軍方全力搜救中。家屬接獲消息後悲慟不已，親友也淚喊「我們全家都在等你回家」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 12
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 9
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 1 天前 ・ 22
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 14 小時前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 26
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言