民進黨在新竹縣的對手出現了？他震撼表態：有意參加藍營縣長初選

高睿鴻報導

隨著時間越來越靠近明（2026）年縣市長大選，各黨有意角逐大位的人選，也開始逐漸浮上檯面；其中，國民黨竹縣立委林思銘因基層實力不俗，外界不斷盛傳他可能會有意參選縣長。果不其然，他今（25）天親自證實，「確實有意願參加黨內初選」，並宣稱基層對縣政建設寄予厚望，他願意承擔更多責任；林思銘還說，他支持以「全民調」選出最適任的候選人，無論最後誰出線，都要齊心一致贏得勝選。

針對外界關心，他是否將參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，林思銘表示，誠摯感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待，他都銘記在心；並接著直言說，確實有意願參加黨內初選、為縣政建設承擔更多責任。不過他也說，目前黨中央的初選辦法尚未公布，之後將會尊重制度、並配合黨的整體布局。

國民黨立委林思銘。（資料照／林思銘國會辦公室提供）

林思銘另也強調說：「現在我最重要的工作，就是將立委的本分做好、把建設拚出來；事情做得好，就是最實在、最負責任的準備」。他進一步稱，國民黨若想在2026年贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵，因此也直言說：「初選辦法出來後，我支持以全民調選出最適任的候選人；藍營一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」

林思銘認為，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長；而他宣稱，自己在地方與立法院的歷練，使其更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

最後，林思銘重申說：「待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定。在此之前，我會全力以赴，把立委工作做到最好，這是我對鄉親最真誠的承諾。」

另一方面，除了林思銘以外，另一位新竹縣藍委徐欣瑩，也傳出有意投入選戰。她直言說：「民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，欣瑩長期持續的聽見了廣大民眾的心聲，大家熱烈的勸進希望我參加黨內初選，全力爭取民眾的支持，我也靜待黨中央公平、公正、公開的初選機制，後續再做回應」。

