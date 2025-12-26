民進黨執政下唯一官方交流 柳采葳談雙城論壇：把上海優勢帶回台北

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對雙城論壇行程由原先3天調整為2天，台北市議員柳采葳今（26）日表示，論壇起始時間或舉辦天數並非最關鍵的問題，「最重要的是在於能不能將對方的優勢之處帶回台北加以學習」。她強調，雙城論壇的核心價值，仍應回歸交流本身能否對台北市政發展有所助益。

台北市議員柳采葳今日表示，論壇起始時間或舉辦天數並非最關鍵的問題。（圖／柳采葳辦公室提供）

柳采葳指出，從市政交流的角度來看，「起始時間不是最關鍵的重點」，關鍵在於是「是否內容扎實、互動是否有意義，從市政交流來看，最重要的是在於能不能將對方的優勢之處帶回台北加以學習，台北融合上海的經驗，發展處我們的市政政策。」

廣告 廣告

她進一步說明，「在政治方面，雙城論壇實在民進黨執政期間唯一一個官方交流，」盡管聚焦在市政的議題上面交流，但在艱困的交流氛圍底下，「雙城論壇更具意義，也是一個交流的典范，可以互相學習。」

更多FTNN新聞網報導

傳上海盼蔣萬安表態「友中」 梁文傑：相信他有智慧才縮短行程

拒收企業捐款！吳怡農喊話「陽光政治」 蔣萬安回應：沒在想選舉的事

雙城論壇前被問「是哪國的台北市長？」蔣萬安：支持符合中華民國憲法的九二共識

