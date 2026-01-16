民進黨執政彰化市17年 30歲「花美男議員」黃柏瑜登記參選：延續未說完的故事

年僅30歲的黃柏瑜登記參選彰化市長綠營初選，他在地方有花美男議員之稱。翻攝自臉書



民進黨彰化縣黨部本週受理2026年地方公職人員選舉登記作業，其中彰化市長一度出現「零人登記」情形。雖然彰化市選民結構長期呈現藍大於綠，但民進黨已在彰化市執政多年，是否出現接棒人選備受討論。今（1/16）日下午，年僅30歲的民進黨彰化縣議員黃柏瑜現身縣黨部，登記參選彰化市長黨內初選。

黃柏瑜透露，原本他沒規畫參選市長，但上週接獲代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月徵詢，以及立委黃秀芳及彰化縣黨部主委楊富鈞的鼓勵與支持，經過審慎思考，他決定承擔責任、站出來投入市長選戰。為了促成市政願景上的世代交替，不讓民進黨在彰化市長期經營的本土政權中斷，促使他決定轉換跑道。

黃柏瑜在臉書說，自己出生、成長於彰化，在世界繞了一圈後回到故鄉，成為父親之後，更希望替孩子打造一個更好的成長環境。他認為，「彰化並不是沒有故事，只是還沒被好好說出來」，所以他願意站出來承擔這個責任，把未說完的故事延續下去，正在邁向下一個階段的彰化，面臨全球化、人口都會化與高齡化趨勢，城市發展必須走出屬於這個世代的特色。

對於未來市政願景，黃柏瑜指出，彰化應朝向「宜居、先進、漂亮」的新城市邁進，透過都市更新、觀光發展及國際行銷，讓活動不只吸引人潮，更能留住人。他希望讓孩子能在城市中安心奔跑，讓長輩願意走出家門重新認識彰化，並承諾將帶領城市迎向「世界級的翻轉」。

彰化市政治版圖長期由藍營佔優，2009年由邱建富首度當選市長並連任兩屆，隨後由民進黨籍縣議員、現任市長林世賢接棒，同樣完成兩屆任期。林世賢此次已登記爭取縣議員提名，市長一職因此出現空缺。黃柏瑜在多名同黨議員陪同下完成登記，象徵綠營世代交替正式啟動。

黃柏瑜今年30歲，自幼即赴海外求學，曾於新加坡、紐西蘭完成中學教育，後赴美國就讀大學，再前往英國劍橋大學攻讀歷史學碩士。返台後，他選擇回到家鄉彰化發展，曾受林世賢延攬進入市公所服務，2022年首度參選即當選彰化第一選區縣議員。此次投入彰化市長選戰，外界評估他未來最大對手，將是藍營長期布局、現任彰化市民代表會主席陳文賓。

