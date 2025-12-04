民進黨執政10年已經夠了！盧秀燕拋「第4次政黨輪替」 台灣不該一黨獨大

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市長盧秀燕任期即將屆滿，更被視為國民黨參戰2028的熱門人選，她在接受媒體專訪時鬆口提到「第4次政黨輪替」，認為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、弊案叢生，她更看見民進黨長期執政的各種問題，已離民意遠了，盧秀燕強調民進黨執政10年，「我覺得夠了！」

盧秀燕說台灣是民主的國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受照顧。（圖／市府提供）

盧秀燕今（4）日上午受訪時也提到，台灣是民主的國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受照顧。

盧秀燕接受聯合報專訪時直指光電弊案，治安問題，南部有城市被開了十多槍，連歹徒都還沒抓到；而且公職人員很多都鬧緋聞、交女友甚至影響國安，連總統府及外交部都出現匪諜，這非常嚴重。

提到民進黨發起大罷免卻被完封，盧秀燕直言輿論都認為剛選舉完應該好好做事，眾人皆說不可卻仍發生，這代表執政黨距離民意太遠，這是政治上重大判斷失誤，甚至連綠營黨內民調都出現失誤，罷免全盤都失敗完全不在他們的預估之內。



