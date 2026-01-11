民進黨培力新世代國安人才 徐國勇：結業之後責任才開始

民主進步黨秘書長徐國勇出席「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式致詞，勉勵學員結業不是終點，而是承擔守護民主與國家安全責任的開始。 圖:民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨中國部今（11）日舉行「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式，為期四天三夜的密集訓練畫下階段性句點。黨秘書長徐國勇出席致詞時勉勵學員，結業並非終點，而是責任的開始，期許新世代持續精進專業、拓展視野，成為守護台灣民主、推動區域和平的重要力量。

徐國勇表示，面對快速變動的國際情勢與日益升高的安全壓力，台灣必須不斷強化自我防衛能力與社會整體韌性。他也提醒，戰略思維不只存在於國安或政策層次，日常生活中看似細微的語言使用與文化習慣，長期累積同樣可能成為滲透的起點，每個人都應依自身角色保持判斷與警覺。

談及兩岸交流，徐國勇指出，必須清楚認知雙方在政治制度與核心價值上的結構性差異，並堅守台灣的主體性。國家戰略人才培育的核心，在於透過系統性的模擬與分析，理解中國可能從物質、精神與文化層面進行影響的手段；即便差異看似細微，若缺乏警覺，仍可能造成認知偏移。他強調，唯有保持清醒的戰略意識，台灣才能在複雜環境中站穩腳步。

多名學員分享，營隊透過專業講師的系統性授課與即時問答，深入理解兩岸現況與未來發展、情報蒐集與戰略推演，以及經濟與國家安全等議題。兵棋推演課程更讓學員在實作與討論中反覆修正判斷，逐步建立決策邏輯；即便節奏緊湊，仍累積了深刻而實用的學習經驗。

其中，政經情勢模擬推演讓學員印象最深。亞太和平研究基金會執行長董立文指出，營隊成果超出預期，學員參與度與思考深度亮眼，並提醒「失敗的兵推，才是好的兵推」，唯有充分暴露問題，才能累積真正的決策經驗。他也點出，國安決策需在高度不確定與時間壓力下承擔後果，勉勵學員持續關注時事，建立穩定的分析框架。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，本次培力營共完訓20多名青年學員，背景涵蓋在學學生、政治工作者及社會青年，課程內容包含兩岸關係、國際戰略結構、中國與全球經濟、反滲透等，並安排參訪大陸委員會、海峽交流基金會等機構，結合政府治理電腦兵推與政經情勢模擬等實務演訓，盼進一步發掘並培育投入國安與戰略事務的新世代人才。

吳峻鋕強調，未來中國部將持續深化人才培育與交流，凝聚新世代的戰略視野與行動能量，期待學員把所學轉化為實際行動，世代接力守護民主、自由與和平，讓台灣持續成為亞洲民主的重要燈塔。

