民進黨培力新世代戰略人才 徐國勇：結業是責任開始

（記者陳志仁／台北報導）民進黨中國部今（11）日舉行「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式，黨秘書長徐國勇出席致詞，勉勵完成四天三夜培訓的學員持續精進專業、拓展視野，未來成為守護台灣民主、推動區域和平的重要新世代力量。

圖／民主進步黨中國部今（11）日舉行「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式。（民進黨提供）

徐國勇首先恭喜學員順利完成培力營，並肯定課程設計完整且內容紮實；他指出，面對快速變動的國際局勢與日益升高的安全挑戰，台灣除須持續強化自我防衛能力，也要提升整體社會韌性，而戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常生活與行為選擇中。

徐國勇也提醒，台灣社會在不自覺中使用中國用詞，看似細微，實則可能成為文化與認知滲透的起點，顯示民主防衛必須從生活細節做起；他強調，與中國交流時應清楚認知雙方在政治制度與核心價值上的結構性差異，並堅守台灣的主體性與獨特性。

徐國勇指出，國家戰略人才培育的核心，在於透過系統性模擬與分析，理解中國可能從物質、精神與文化層面進行滲透的手段，即便差異細微，長期累積仍可能造成認知偏移，更需保持高度警覺；期許學員，結業不是終點，而是承擔公共責任的開始，勇於為民主與自由發聲。

亞太和平研究基金會執行長董立文提醒，「失敗的兵推，才是好的兵推」，唯有充分暴露問題與不足，才能累積決策經驗，本次兵推以真實事件與國際公開言論設計，但因學員對國安會實務運作不易掌握，較少提出損害控管方案；勉勵學員持續關注時事，建立穩定思考體系與分析框架，以在複雜議題中看得深遠。

學員分享，營隊透過專業講師授課、即時問答及兵棋推演，深入理解兩岸現況、國家安全與決策邏輯，在實作與討論中建立系統性思考能力，收穫良多；民進黨中國部主任吳峻鋕補充，本次完訓20多名青年，未來將持續深化人才培育，凝聚新世代戰略能量，攜手打造更安全且具韌性的台灣。

