民進黨基市議員許睿慈沒登記 中正區鬧空城！黨部回應了

民進黨基隆市中正區現任議員許睿慈未完成黨內初選登記。（圖／翻攝自許睿慈．許願池臉書）





各政黨積極備戰年底的縣市長議員九合一選舉，民進黨基隆市議員黨內初選登記已在上（1）月30日截止，黨部預計提名15名，最終完成登記的有12人，其中中正區現任議員許睿慈沒有登記，導致中正區無人登記，讓黨內外、選民都十分震驚，黨部表示，正在積極了解狀況中。

據了解，許睿慈原本是營養師，外型亮眼，是大家公認的美女議員，曾推出寫真書、拍攝年曆做觀光行銷，這次也有領取登記表格，有望連任，卻未在截止時間前完成登記，社群發文則是停留在上月29日，讓選民十分震驚，湧入留言關心，但許睿慈都未做回應。

廣告 廣告

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，市黨部正積極了解許睿慈的狀況，後續會再對外說明；至於其他選區的狀況，其中安樂區將以初選民調方式決定，缺額的部分，預計會以徵召方式處理。

民進黨基隆市議員黨內初選名單

仁愛區：鄭文婷

信義區：陳軍佐、陳宜

中正區：無人登記

中山區：施偉政、吳巧瀅

安樂區：張之豪、吳驊珈、劉韋巡、黃永翔、徐寅禹

暖暖區：朱書昕

七堵區：曾怡芳

山地原住民：無人登記

更多東森新聞報導

民進黨初選最後一天！美女議員驚傳「借錢參選」

會務異常運作！內政部解散5社會團體

轟黨中央袒護！徐欣瑩喊：若無法伸張正義將參選到底

