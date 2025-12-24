民進黨基本盤完全沒變 名醫看民調：近2年朝野鬥爭白費工夫

根據《震傳媒》24日公布的最新民調顯示，總統賴清德在施政滿意度調查部分，有43.4%滿意、47.4%不滿意。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男表示，大罷免效應散去，賴清德的滿意度回到了今年上半年程度，但也沒辦法回升到去年蜜月期程度，目前大約就是4成左右。他發現，民進黨基本盤完全沒變，將近2年朝野鬥爭只是白費工夫。

沈政男24日在臉書表示，根據本月最新民調，《台灣民意基金會》的數據是民進黨支持度增加7%，《震傳媒》上個月也有類似狀況，但本月就稍降了。《台灣民意基金會》也說，本月賴清德滿意度快速上升，其實就因為民進黨支持度增加了7％，而同樣地，在《震傳媒》民調也是微降。

沈政男接著表示，賴清德的滿意度就是這樣，大罷免效應散去，就回到了今年上半年程度，但也沒辦法回升到去年蜜月期程度，目前大約就是4成左右。《震傳媒》與《美麗島電子報》上個月的數據也大約如此。賴清德的滿意度跟政黨支持度是連動的。因此主要決定因素是政黨版圖，而目前的政黨版圖跟2024年他當選總統時，不是差不多，而是完全一樣，也就是藍白加起來大約等於或稍微贏過綠營。每個月有起有落，但一年多來的趨勢並無明顯改變。因此，民進黨基本盤完全沒變，將近2年朝野鬥爭只是白費工夫。

沈政男更指出，這代表中間選民的意見才是關鍵。無特定政黨偏好者對賴清德的滿意度如何？注意了，《震傳媒》民調顯示，滿意度將近3成，而不滿意達4成7。至於《美麗島電子報》民調，數據更慘，中間選民的不滿意度超過6成。這意味2028選舉，前立委林濁水稱賴清德連任的可能性大，問題是這只是直覺式的推測，如果用民調數據來看，還在未定之天。因為藍白結合起來，一加一到底會等於多少，沒人知道。

沈政男點出，以選票的基本盤來說，不是政黨支持度，而是連中間選民也計算進去的數據，藍白加起來還是明顯大於綠營，證據就是大罷免的投票結果。問題是在總統選舉，藍白的優勢就會縮減，理由就是林濁水所說的主權問題，也就是統獨立場，但幅度多少就不知道了。

