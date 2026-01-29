民進黨基隆市議員初選 美女刺客聯袂登記

朱書昕今天登記民進黨暖暖區議員初選。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民進黨議員提名登記，今天上午2位美女刺客朱書昕、吳巧瀅聯袂前往市黨部登記，2人長相清新十分吸睛。2人強調長期在基層長期的耕耘，關心弱勢族群與婦幼健康等議題，希望能以自己的專業為市民服務。

朱書昕登記參選暖暖區、吳巧瀅登記參選中山區，2人除了人長得清秀，同時也是學經歷俱佳的亮眼人選。

朱書昕是國立台北教育大學碩士，是前市議員、現任市黨部林明智的妻子，擔任過議員助理，成立我愛暖暖志工協會，長年在暖暖關懷婦幼健康議題，舉辦有氧健身操、鼓勵民眾一起出來運動，希望他能用自己的專業，來服務市民朋友。

朱書昕說明，他走過暖暖區的大街小巷，深切了解在少子化的衝擊下，教育的轉型和都會區通勤量能的難題，她希望能成為暖暖第一位女性議員，在基隆市議會貢獻自身專業，為市民發聲。

吳巧瀅說，她來自單親家庭、從小受到家扶中心的幫助，出社會開始就投入弱勢族群關懷活動，也成立基隆市關懷婦幼發展協會，幫助許多婦幼家庭，她和朱書昕有共同的目標，要一起關懷基隆市的婦幼族群、為弱勢族群發聲。

吳巧瀅也，以本身成功創業，對於基隆市財政的監督，還有青年創業、文化創生等問題，讓中山區豐富的文化資源能有效運用。

朱書昕手持「暖暖有愛 從昕開始」、吳巧瀅拿著「巧心服務 瀅在中山」來登記，在民進黨提名辦法有單一性別保障，就是各區都有男、女提名人選，因此朱書昕和吳巧瀅可以說提名機會很高。

吳巧瀅今天登記民進黨中山區議員初選。(記者盧賢秀攝)

朱書昕(左)和吳巧瀅(右)兩位女刺客今天聯袂登記民進黨基隆市議員初選。(記者盧賢秀攝)

