民進黨基隆市長人選「非常棒」 徐國勇：將由總統宣布

民進黨秘書長徐國勇透露，基隆市已有「非常棒」的人選。（圖／翻攝自徐國勇臉書）





2026選戰開打，藍綠白各黨積極布局，其中民進黨各縣市長人選陸續定案，6都中已確定新北、台中由蘇巧慧、何欣純出戰，今（8）日民進黨秘書長徐國勇透露，基隆市已有「非常棒」的人選，待通過選對會、中選會程序後，於12月底至1月初，由總統賴清德親自宣布。

徐國勇今日接受訪問時，表示有關基隆市長候選人，民進黨選對會仍在徵召中，目前已經有人選，且是「非常棒」的人選，等時間到了就會向大家宣布。

記者進一步追問，大約何時會公布人選？徐國勇表示，等民進黨選對會通過後，還要通過中選會，時間大約會落在12月底至1月初，屆時將由總統召開記者會，親自向全國民眾宣布。

