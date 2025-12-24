民進黨基隆提名喊卡 蔡適應：我什麼都不知道

民進黨中央原定今（24）日中執會後公布基隆市、彰化縣及雲林縣明年縣市長提名人選，卻在22日突然喊停。坊間傳聞暫緩基隆提名與前立法委員蔡適應有意參選有關，但蔡適應明確表態，關於黨中央提名人選，他什麼都不知道。

民進黨前立委蔡適應。（圖／蔡適應臉書）

基隆市基本盤長期藍大於綠，民進黨一直視此為艱困選區。自去年基隆市長謝國樑公開表態將尋求連任後，民進黨推出何人應戰便成為基隆政壇焦點話題。民進黨預計在24日中執會後，公布基隆市、彰化縣及雲林縣明年縣市長提名人選，但臨時喊卡，24日中執會完全未討論提名案。

據傳主因是彰化縣提名人選問題，但事涉3個縣市，也讓外界質疑為何不是僅擱置彰化縣提名，而是3個縣市都暫緩。坊間傳聞指出，除彰化縣提名人選難產外，民進黨中央擬在基隆市提名童子瑋也受阻，主因是2022年曾與謝國樑角逐基隆市長失利的蔡適應，仍有意再次投入基隆市長選舉。

針對外界傳聞提名暫緩與他有意參選有關，蔡適應24日下午態度明快表示：「這事別問我！我什麼都不知道！」

吳崢表示，政府與相關單位正全力因應與檢討北捷重大案件，民進黨在綜合考量下決定延期提名。（圖／民進黨YT）

但根據民進黨發言人吳崢轉述中執會內容，得知延後原因是因為政府與相關單位正全力因應與檢討北捷重大案件，在綜合考量下決定延期提名。

