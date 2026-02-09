民進黨士林北投跨派系議員聯合登記初選 5人齊喊「大選全壘打」

士林北投選區民進黨 5名分屬不同派系的現任議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳今（9）日共同前往台北市黨部聯合登記初選。（圖／林延鳳辦公室提供）

民進黨今年底選舉的台北市議員將提名25席，較本屆26席減少1席，其中在士林、北投第一選區提名5名。依民進黨規定，現任市議員仍須與新人一起參加初選，因此士林北投選區民進黨 5名分屬不同派系的現任議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳今（9）日共同前往台北市黨部聯合登記初選，展現團結的氣勢，期許過去在議會共同打拚的同志能一起在初選中出線，同時宣告「士北隊」 已經整裝備戰，待民進黨台北市長人選出爐，就能在母雞的帶領下出擊，完成「提名全壘打」的目標。

陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚與林延鳳等5名市議員今日上午連袂前往民進黨北市黨部，在完成領表登記手續後，共同舉行記者會，並一起高喊「有經驗、最團結，士北議員全壘打」，預祝彼此都能順利通過初選，獲得黨的提名。

「在地服務、在地深耕，這不僅是一句口號，更是一種承諾。」林世宗表示，民進黨的核心價值之一，就是透過團結與經驗，能為正要發展的士林北投打拼，為地方帶來實質的改變與發展。他強調，士林北投的未來需要一個能夠跨派系、有經驗、凝聚力量的民進黨團隊，是市民的最佳選擇。

陳慈慧指出，4年前在士林北投鄉親的支持下，民進黨提名的5席議員全數當選，成為台北市團結合作的典範，也證明唯有整隊作戰，才能贏得選民信任。並強調，過去4年5位議員分工合作、各司其職，為地方爭取建設、回應民意。今日的聯合登記，也是全臺北市唯一5席都是現任議員，跨派系的合作，就是想展現團結決心，期盼達到「初選團結，大選全壘打」的目標，不只是士林北投，全台北市25席也全壘打。

鍾佩玲表示，5位現任議員在議會的問政表現，都受到士林北投民眾的肯定，對於地方建設的發展與推動，在地民眾也有目共睹，聯合登記就是希望民進黨團結一致，民眾繼續支持好人才，5位議員繼續為市民服務，為士林北投打拼。

陳賢蔚表示，本屆任期士林北投區在我們5位好戰友齊心監督市府、協力爭取建設下，已經迎來發展黃金時期，輝達進駐北士科、捷運北環段施作、士林夜市商圈改造、北投溫泉產業國際化，士林北投發展絕對越來越好，在這樣關鍵時刻，只有以最團結、最凝聚的力量與共識，發揮專業經驗監督市政，才能為市民爭取最大權益，這5位議員過去在市議會的感情與默契很好，「我們5位組成的民進黨團隊絕對可以達成市民的期待。」

林延鳳是士林北投5位現任議員中，唯一的第一屆議員。首次爭取連任的林延鳳說，雖然自己在成為市議員前，已經從事政治幕僚長達16年，但從幕後走向幕前，仍有許多不同的地方，需要向資歷比她深的同黨議員學習，她笑說，尤其在被媒體稱作「一屆魔咒」的士林北投選區，更要向他們請教拚連任的策略。

林延鳳說，士林北投5位跨派系的民進黨議員過去在市議會聯手推動了許多建設與法案，這次跨派系聯合登記更是為了展現團結合作的決心，等民進黨台北市長候選人確定後，一定能迅速整隊，全力拚戰，達成台北市提名席次全壘打的目標，繼續在藍大於綠的市議會中扮演關鍵角色，為市民監督市政。

媒體提問，基層是否對於民進黨台北市長候選人尚未未出爐會有焦慮？林世宗說，無論中央提評哪一位市長候選人，5位議員一定竭盡所能，幫忙這位候選人戰勝蔣萬安，並不需要太擔心。林延鳳表示，從最近台美關稅談判的結果，以及日本大選高市早苗的大勝，都可以得到信心，要相信選民的智慧，而民進黨未來推出的這個台北市長候選人絕對是有戰力、有經驗、有能力，能夠跟蔣萬安進行一場 PK大戰。

