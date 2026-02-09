民進黨士林北投5現任議員跨派系聯合登記 展團結喊「全壘打」
民進黨台北市議員初選登記，其中在第一選區（士林、北投）現任5名議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳今（9日）共同前往台北市黨部聯合登記初選，高喊「有經驗、最團結，士北議員全壘打」口號，展現跨派系的團結氣勢，盼綠營台北市長人選儘速出爐，在母雞帶領下完成提名全壘打。
民進黨在第一選區此次預計維持提名5席議員，今天該選區5位議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳共同赴北市黨部登記，希望一起團結贏得勝選。
林世宗指出，在地生長、深耕、為民服務，也為在地打拚，這是民進黨核心價值，今天聯合登記參選，期待有個團結、不同派系共同作戰，且是有經驗的團結，為正要開發發展的士林北投打拚，也期待選民再度給他們機會服務、深耕、打拚。
陳慈慧說，2022年選舉在士林、北投鄉親的支持下，民進黨提名的5席議員全壘打，今天共同登記，希望展現團結、也是支持者樂見，盼2026大選不只士北全壘打、全台北市25席提名都能全壘。
鍾佩玲強調，5位現任議員在議會的問政表現，並積極爭取地方建設的發展與推動，都受到士林、北投民眾的肯定，這次一起聯合登記盼民眾繼續支持好人才，讓5位議員繼續為市民服務，為士林、北投打拚。
陳賢蔚提到，士林、北投這幾年迎來關鍵性發展，輝達進駐北士科、捷運北環段開始施工，相信是發展的起點，他們5位議員這幾年在地方合作、服務，也有好交情、共同理念，齊心希望士林、北投越來越好，也期盼他們都能順利獲得民進黨提名、贏得大選，繼續為士北發聲。
林延鳳表示，其實其他4位都是她的前輩，只有她是第一屆要選連任的議員。她提到，過去都有所謂「一屆魔咒」，希望學習前輩如何連任的技巧，而現任議員要爭取連任，平時的努力、問政、服務都是選民要支持的重要依據，對他們5人來說，相信他們都是最有戰力、服務最認真的，今天跨派系5人站在這裡，希望用團結的意志展現接下來黨中央不管派誰當台北市長母雞，他們一定也秉持著團隊作戰、迅速整隊，希望在北市贏得好成績、議員全壘打。
媒體提問，對於民進黨台北市長人選尚未未出爐，基層是否會焦慮？另媒體問林世宗，怎麼看過去在議會同質詢組的好朋友、民進黨立委王世堅選台北市長的呼聲高？林世宗回應，王世堅是個很好的市長人選之一，但要經過黨中央提名機制、共同思索，也要考慮市民需求及整體戰力配合，期待王世堅也是中央慎重考慮的人選。
王世堅強調，無論中央提名哪一位市長人選，5位議員一定竭盡所能，幫忙這位候選人戰勝現任台北市長蔣萬安。
林延鳳說，黨中央徵召機制有完善的制度，相信目前有很多人選在評估、討論，個人參選意願也很重要，而在地方上跑行程時，支持者確實很期待，也希望不管派出任何人選，都是很優秀，對上蔣萬安也不會輸一截，不管從最近台美關稅談判的結果及最新日本眾議院選舉中，首相高市早苗的大勝，代表選民有智慧的，在共產、民主之間，當然選擇民主的陣營，這是非常明確的，也相信民進黨未來推出的「母雞」絕對是有戰力、有經驗、有能力，能夠跟蔣萬安進行一場PK大戰。
