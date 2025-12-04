民進黨多數議員肯定林俊憲福利政見 是真正的「台南桶箍」





民進黨台南市長初選兩位參選人，近日都宣稱自己有能力成為「台南的桶箍」。對此，台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展以及周嘉韋、余柷青、李宗翰、黄肇輝、朱正軒、蔡蘇秋金、沈家鳳、謝舒凡、陳秋宏、蔡麗青、沈震東、林依婷、蔡筱薇、李啟維、郭鴻儀、鄭佳欣、楊中成、李宗霖、黃麗招等議員4日連袂召開記者會，強調：「桶箍不是自封的，而是靠能力、政見與誠信換來的。」

與會議員一致肯定立委林俊憲近期所提出的多項具體社會福利政見，包括生育獎勵金翻倍、孕婦交通補助、孕婦RSV疫苗免費、老人健保全額補助、重陽禮金加倍、長者搭乘小黃補助、長輩免費施打皮蛇疫苗等政策。議員們表示，這些內容具體、完整、有財政評估，是能真正改善台南未來20年人口結構與幸福指數的政策藍圖。

議員們指出，林俊憲委員長期在國會為台南爭取資源，包括南科跨區交通、產業升級、教育補助等，展現長期治理視野；而陳亭妃委員所提出的政見多為8年前初選的口號複製貼上，而所謂的政策白皮書，更是完全搜尋不到。

議員們強調，「台南的桶箍」，是能夠符合市民期待、穩定市政、推動福利的人，而不是拿過期政見糊弄市民的政客，經過最近這陣子的檢視，林俊憲是真正提出「台南未來」的候選人，也才是值得市民信任的「桶箍」。

