即時中心／顏一軒報導

民進黨立委賴瑞隆初選出線，確定將代表綠營競選下屆高雄市長；而賴瑞隆今（17）日稍早也在臉書釋出與現任市長陳其邁拜會請益的照片，期盼未來能順利入主高市府，延續河港共好、老青幼共融、百業興盛的「幸福之都」。





賴瑞隆在臉書（Facebook）發文指出，「週四第一時間，向其邁市長請益市政，期待未來大高雄在謝長廷市長奠定『海洋首都』基礎，陳菊市長打造『南方首都』品牌，陳其邁更讓高雄邁向『經濟首都』地位後，能由我繼續延續」。

他不諱言，治理城市是個責任重大的工作，和陳其邁請益的過程討論到很多高雄的未來，其邁市長「緊緊緊」政策控的效率，推動高雄持續進步發展，而大家共同的理想就是希望家鄉高雄可以共好，讓高雄人可以很驕傲。

最後，賴瑞隆允諾，他會延續其邁市長打下的良好基礎，爭取市民認同，確保重大建設不停歇。整合所有的力量，團結一致，全心全意為高雄打拚。







原文出處：快新聞／民進黨大團結！拜會陳其邁請益 賴瑞隆：盼高雄延續幸福之都

