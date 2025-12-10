民進黨大軍壓境助選林國漳 陳琬惠批太離譜：不演了

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天接受訪問時，批評民進黨參選人林國漳在政務顧問與參選人間切換身分，民進黨為了助選林更是到了不演的程度，圖為日前副總統蕭美琴與林國漳一起關心金柑產業照片。（本報資料照片）

民眾黨徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，今天（10日）陳琬惠接受媒體人黃光芹訪問，陳直指民進黨參選人林國漳利用「行政院無給職政務顧問」切換身分，日前副總統蕭美琴到宜蘭視察，還當媒體面前推薦林國漳，這種助選到不演的程度，讓她覺得太離譜。

陳琬惠坦言，一開始傳出民進黨要讓林國漳參選，她想的是「他（指林國漳）到底是誰？」民進黨還給林國漳政務顧問的身分，「這顧問非常好用，顧問跟參選人切換非常順暢。」不過林國漳日前拜會行政院政務委員陳金德，穿的卻又是參選人背心。

她指出，蕭副總統來地方視察，是民進黨常用的大軍壓境的手法，如果能為宜蘭帶來利多，他們都非常歡迎，可是蕭副總統來視察金柑產業後，對著媒體推薦林國漳，在公務行程中推薦，這非常不適當。

陳琬惠表示，民進黨要助選是放在心底，但助選明明白白到不演的程度，讓她覺得太離譜了，林國漳在參選人、政務顧問兩個身分也跳得很好。她說，林國漳派系不明顯，是賴清德總統選的原因。

她表示，民眾黨提名她是按部就班，不可能一直等國民黨，國民黨應該先統整出人選後，再與民眾黨討論合作。

