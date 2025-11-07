民進黨大轉彎！？核二、核三重啟有譜？卓榮泰表態：尊重專業科學分析

台電開始評估核二、核三重啟，有媒體報導總統賴清德親令2027年以前重啟，但總統府駁斥報導內容不實，行政院長卓榮泰今（7）日在立法院備詢則表態，核電是否重啟會尊重專業分析與科學根據。

立委王鴻薇今日質詢卓榮泰指出，台電董事長曾文生與經濟部長龔明鑫近期均對重啟核電鬆口，她個人及絕大部分的企業及國人都支持，行政院支不支持台電評估核二、核三重啟的計畫？

卓榮泰表示：「尊重專業的分析跟科學的根據，如果專業跟科學認為有重啟的可能性而且安全無虞，在合法的基礎下，就請台電進行自主安全檢查程序，看結果如何，依最後的結果做判斷。」

王鴻薇7日質詢卓榮泰、龔明鑫。（圖／中天新聞）

王鴻薇指出，核二、核三廠延役所需費用分別為150億元及300億元，而環保團體估算核三廠重啟費用可能高達4900億元，且需耗時5至10年。她也質疑，美國方面多次透過智庫與國安專家警告台灣供電脆弱，此次政策轉向是否受到美方壓力影響？呼籲政府謹慎評估重啟核電的成本，避免全民埋單。

王鴻薇7日質詢卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰回應，核三廠停役是基於核管法規定運作40年後必須停役，後來立法院把期限延長，因此也要求核三廠人員不能離開，處理核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術，都有預做準備，針對新核能技術持開放態度，跟整個世界做共同討論。

