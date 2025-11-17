民進黨失心瘋！台中查獲毒蛋通知中央竟遭追殺 盧秀燕霸氣反擊

台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員賴義鍠針對台中市食品藥物安全處主動查獲、通報芬普尼毒蛋，卻遭無良政客誣賴食安處基層，更稱這個政府治國無步，只剩抹黑、抹紅這兩步，種種事跡無法容忍。對此，市長盧秀燕表示，替基層感到委屈，應多為同仁鼓勵、打氣。

中市食安處主動查獲通報芬普尼毒蛋，盧秀燕肯定市府團隊高效率稽查。（圖/台中市府提供）

賴義鍠指出，若把抹黑跟抹紅，這兩件事情拿掉以後，還有什麼功能，我們拿那麼多的稅收來當人事費、養了那麼多的網軍側翼，我們民眾有比較好嗎？我們生活有比較好嗎？身為士農工商的，你們有比較好嗎？身為公務人員的，你們有比較這樣好嗎？

台中市食安處前往各賣場及餐飲業者進行稽查與抽驗。（圖/台中府提供）

盧秀燕說，按照食安的相關程序跟規定，市府食安處同仁積極正視問題並前往稽查，應多點鼓勵、多點正面看待，若非食安處人員再去稽查，恐怕無人發現再次流出，但遭受這樣的指責，「 替他們感到委屈」。同仁有好的表現，應該給予肯定，她要給基層同仁打氣 。

彰化縣衛生局7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，台中市食品藥物安全處即主動擴大抽驗，並要求台中市共四家業者販售來源蛋品全面下架回收，10日再前往四家業者稽查，其中龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼超標，除要求立刻下架回收，對於文雅畜牧場是否涉及違規販售，也立即移請源頭彰化縣政府查處。然而民進黨台中市議員陳俞融今在議會質詢，竟瘋狂飆罵中市衛生局長，不只要求立案調查局長「失職」還嗆他「閉嘴」，引發外界議論。

