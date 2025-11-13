民進黨宜縣議會黨團：不要凡事等中央

民進黨宜蘭縣議會黨團呼籲不要凡事等中央！災後補助不能再拖，縣府應主動、迅速、減負擔！（圖：民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

▲民進黨宜蘭縣議會黨團呼籲不要凡事等中央！災後補助不能再拖，縣府應主動、迅速、減負擔！（圖：民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水，民眾忙著清理家園，需要「即刻到位」的協助，民進黨宜蘭縣議會黨團昨（十三）日嚴正指出：縣府不該凡事等中央，而應展現地方政府的責任與速度，立即啟動預備金發放慰問金，讓受災鄉親能儘速添購必要生活物資，降低生活中斷的時間成本。黨團總召陳文昌議員、吳宏謀議員、呂惠卿議員、黃惠慈議員、林詩穎議員共同出席。

黨團強調，災後的第一原則是「速度」與「減負擔」。任何延宕、繁瑣或推責，都會讓災民承受不必要的次級傷害。民進黨宜蘭縣議會黨團將持續監督、持續要求，並呼籲縣府儘速提出明確時程與執行方案，讓災民看見地方政府真正的行動，而不是紙上作業。

黨團總召陳文昌議員指出，其他縣市在重大風災發生後，除了中央的慰問金補助，地方政府也都另外發放補助，縣府不應再等，應以預備金或其他方式，儘速補貼民眾受災的損失。

黨團表示，許多災民仍在清理家園、處理報廢物品，但縣府卻要求民眾提出「災害勘查報表」等繁瑣程序，不但徒增負擔，更與災後亟需減少行政摩擦成本的原則背道而馳。黨團嚴正要求：相關程序必須大幅簡化，改採主動訪查、簡易認定、加速核撥，避免行政流程落後災民需求。

民進黨團也提出更具體的減負擔措施，考量災後家戶車輛進出受阻、修繕費用與經濟壓力倍增，黨團建議縣府退還受災戶本年度牌照稅，或直接免除明年度牌照稅，以降低家庭財務壓力，真正做到與災民站在一起。