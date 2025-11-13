民進黨宜縣議會黨團：不要凡事等中央
▲民進黨宜蘭縣議會黨團呼籲不要凡事等中央！災後補助不能再拖，縣府應主動、迅速、減負擔！（圖：民進黨宜蘭縣議會黨團提供）
鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水，民眾忙著清理家園，需要「即刻到位」的協助，民進黨宜蘭縣議會黨團昨（十三）日嚴正指出：縣府不該凡事等中央，而應展現地方政府的責任與速度，立即啟動預備金發放慰問金，讓受災鄉親能儘速添購必要生活物資，降低生活中斷的時間成本。黨團總召陳文昌議員、吳宏謀議員、呂惠卿議員、黃惠慈議員、林詩穎議員共同出席。
黨團強調，災後的第一原則是「速度」與「減負擔」。任何延宕、繁瑣或推責，都會讓災民承受不必要的次級傷害。民進黨宜蘭縣議會黨團將持續監督、持續要求，並呼籲縣府儘速提出明確時程與執行方案，讓災民看見地方政府真正的行動，而不是紙上作業。
黨團總召陳文昌議員指出，其他縣市在重大風災發生後，除了中央的慰問金補助，地方政府也都另外發放補助，縣府不應再等，應以預備金或其他方式，儘速補貼民眾受災的損失。
黨團表示，許多災民仍在清理家園、處理報廢物品，但縣府卻要求民眾提出「災害勘查報表」等繁瑣程序，不但徒增負擔，更與災後亟需減少行政摩擦成本的原則背道而馳。黨團嚴正要求：相關程序必須大幅簡化，改採主動訪查、簡易認定、加速核撥，避免行政流程落後災民需求。
民進黨團也提出更具體的減負擔措施，考量災後家戶車輛進出受阻、修繕費用與經濟壓力倍增，黨團建議縣府退還受災戶本年度牌照稅，或直接免除明年度牌照稅，以降低家庭財務壓力，真正做到與災民站在一起。
其他人也在看
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今日...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 8 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 11 小時前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
台美關稅談判近尾聲 美媒：美要求台投資3500億至5500億美元
台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台美關稅談判已接近尾聲，美國媒體Politico 12日引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
中國懸賞沈伯洋、網紅八炯等人 陸委會：民眾若提供線索恐觸法
中國近日接連針對民進黨立委沈伯洋、網紅八炯與閩南狼等人，發布懸賞通告。行政院今天表示，無法容忍中國跨國鎮壓的野蠻行徑，將與民主國家合作抵制、杜絕這類不法行為；陸委會說明，民眾若配合中共懸賞通告提供相關線索，可能觸犯相關法律，但須依個案事實論斷，由主管機關依法處理查辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
沈伯洋現身＂德國會＂作證 網友：中國敢去抓人嗎?
政治中心／台北報導民進黨立委沈伯洋，日前遭中國發布通緝，並揚言要展開全球追捕，就在12日，沈伯洋現身德國聯邦議院，表示自己將以"台灣立委身分"，出席聽證會，喊話"作為勇敢的台灣人，不會退縮"，他更以全英文，公布自身處境，影片在網路瘋傳，就有網友諷刺"中國敢進去抓人嗎？"民視 ・ 8 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 1 天前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 1 天前