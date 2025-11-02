民進黨宜蘭縣新住民諮詢站揭牌

民進黨宜蘭縣黨部「新住民諮詢站」二日揭牌。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部二日舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式，由縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進、新住民事務部主任張瑜庭及宜蘭縣新住民發展協會理事長阮如庄等人共同揭牌，並舉辦座談會，邀請在地新住民朋友一同交流、了解生活現況與關心的議題、宣導政府相關福利政策，希望藉此鼓勵更多新住民積極參與公共事務，攜手讓台灣的多元文化更加茁壯。

林國漳表示，過去有協助過許多新住民法扶案件，所以非常了解新住民的需求，宜蘭新住民諮詢站的揭牌不僅是新增一處服務據點，更象徵民進黨長期落實多元與包容價值的實踐，每一位在這片土地努力生活的人，都應該被聽見、被理解、被支持。從中央到地方，民進黨持續推動新住民政策，讓服務不只是制度上的設計，而是真正能依靠的力量。

邱嘉進強調，多元文化是臺灣社會未來發展的重要力量，今天現場有來自越南、印尼、泰國等國的新住民姐妹們參與，她們不僅成為臺灣家庭的一份子，更是社會不可或缺的成員。民進黨持續推動新住民政策，正是希望透過政府的關懷與支持，協助新住民更快融入本土文化，而宜蘭新住民諮詢站的設立，提供宜蘭的新住民能就近獲得多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊及各類交流活動。