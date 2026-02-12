民進黨宜蘭縣議員謝正信轉戰選蘇澳鎮長 合體林國漳市場掃街

民進黨籍宜蘭縣議員謝正信(左3)轉戰參選蘇澳鎮長，合體縣長參選人林國漳(左5)市場掃街。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮被民進黨縣黨部視為是關鍵選區，主委邱嘉進直言「贏蘇澳就等於贏宜蘭」，具選戰指標意義，今天宣布由縣議員謝正信接棒鎮長李明哲，投入參選蘇澳鎮長，一早還合體縣長參選人林國漳，到市場掃街拜票，強調未來縣政、鎮政無縫接軌，爭取更多建設與機會。

蘇澳現任鎮長李明哲8年任期屆滿，今年將轉戰參選縣議員，鎮長人選則由謝正信接棒，今天攜手代表會主席歐進義、林國漳等人同框，向鎮民宣示將打造最堅強蘇澳治理團隊。李明哲說，感謝8年來與鎮民並肩努力，未來將把在基層累積行政經驗與地方聲音帶進議會，持續爭取更多資源。

邱嘉進說，蘇澳展現的是團隊政治與責任政治精神，透過世代接力與角色分工，讓地方發展更穩定、選戰更有戰略布局，謝正信具國會與縣府服務經驗，目標是延續鎮長李明哲的優質政績。

謝正信說，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去非常努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

林國漳說，謝正信長期深耕基層、問政踏實，是大家期盼且值得信賴的接棒人選，未來若縣長、鎮長及縣議員均當選，將能形成「蘇澳鐵三角」，加上主席歐進義助力，讓鎮民對地方建設及服務更有感。

歐進義指出，地方政治最重要的是穩定與信任，未來將在不同崗位上相互配合，形成縱向與橫向整合的力量，讓縣府行政、議會監督與鄉鎮基層民意緊密串聯。

