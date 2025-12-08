民進黨宜蘭縣議會黨團回應：請國民黨勿再政治操作，國民黨反擊宜蘭人要的是誠實面對，而不是模糊焦點。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

▲民進黨宜蘭縣議會黨團回應：請國民黨勿再政治操作，國民黨反擊宜蘭人要的是誠實面對，而不是模糊焦點。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

針對國民黨宜蘭縣議會黨團質疑視察?輔選?民進黨不敢說的真相。民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌回應，五日晚間的意外事件，是任何人都不希望看見的。事發後，我們在第一時間即趕往醫院關心，希望能陪伴家屬、掌握醫療狀況，也為受傷的員警祈願。陳金德政委與陳俊宇立委更是直到員警轉院都未曾離開。

陳文昌強調，然而，國民黨的反應從一開始就完全偏離基本分寸、缺乏同理。不是關注傷勢、不是支持家屬，而是急著搶發聲明，把這起不幸意外當成政治提款機；在最需要冷靜的時候，卻不斷在家屬傷口上抹鹽，像「撿到槍」般興奮，只算計選舉利益，完全忽略受傷同仁與家屬所承受的壓力。

縣議員簡松樹表示，國家元首下鄉，全世界都一樣要維安，國民黨也執政過，難道總統下鄉都單槍匹馬，國民黨「心中有魔，看別人都是魔；自己作賊，看別人都是賊」，現在最重要的是給員警最好的醫療，不是政黨撕殺，國民黨不必政治操作，人民眼睛是雪亮的，知道國民黨在算計什麼，最後回馬槍只會傷到自己。

黨團必須嚴正呼籲：請先放下所有的「政治腦」與政治操作，把焦點集中在受傷同仁的治療、復健與家屬的支持上。這才是此刻唯一該做的事。黨團將持續關注醫療情況，盼林姓員警能平安康復，也希望所有政治力量能展現最基本的分寸與良知。

民進黨回應請國民黨勿再政治操作。國民黨宜蘭縣議會黨團發言人黃琤婷反擊：她要強調：操作兩字，無法被用來否定事實。副總統這次行程踩進民進黨三大選區、縣府與鄉鎮市長全程未被通知、排休員警被臨時召回執行勤務而受傷，這些都是真實發生的情況，任何人都無法迴避。

黃琤婷質問民進黨如果認為國民黨是操作，那請先回答三個最基本的問題：第一，這次行程到底是公務？還是輔選？第二，行政資源與人力是否被投入到這場選舉動線中？第三，為何地方政府與民選首長全部被排除在行程之外？只要回答清楚，所有爭議自然會平息。但如果民進黨講不出答案，卻急著指控別人操作，那才是真正的政治操作。宜蘭人要的是誠實面對，而不是模糊焦點。