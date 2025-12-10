民進黨宜蘭縣議會黨團痛批旺旺濫墾濫伐破壞好山水

旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，民進黨宜蘭縣議會黨團痛批，旺旺破壞好山水，宜蘭無政府狀態，要縣政府硬起來！（記者董秀雲攝）

▲旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，民進黨宜蘭縣議會黨團痛批，旺旺破壞好山水，宜蘭無政府狀態，要縣政府硬起來！（記者董秀雲攝）

宜蘭縣近日再度爆出土地使用與違章建築管理的不公平現象，民眾陸續檢舉陳情，旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，縣府卻遲遲未見明確處置，任由爭議持續擴大。民進黨宜蘭縣議會黨團於今（十）日痛批旺旺破壞好山水，宜蘭無政府狀態，齊喊：濫墾濫伐，傷害宜蘭，縣政府硬起來！黨團總召陳文昌、 縣議員林詩穎、呂惠卿、林麗、林佩螢、黃惠慈、謝家倫、謝燦輝共同出席。縣府表示，接獲檢舉後，已於十二月五日前往稽查現勘，確實因部分興建中建築，疑似沒有申請建照，已要求勒令停工，未申請違建部分已逾半年時間，後續會請公所查報，如違建屬實，會要求業者拆除；另現場有開挖水池及整地行為，未申請水保計畫，將依法開罰。

黨團抨擊與此形成強烈對比的是，一般民眾若有小型違建，卻遭主管機關開罰、勒令拆除，明顯的差別待遇引發民怨四起。民眾不禁質疑：難道宜蘭縣政府只會欺小怕大？！呼籲縣政府有責任向社會大眾說清楚、講明白，更應立即採取實際行動，依法究辦，杜絕特權、落實法治，重建人民對政府的信賴。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，在金盈谷的山坡地保育區及行水區內大興土木，龐大違建物，如同是無政府狀態，這不是一天兩天，而是一年兩年，縣府責無旁貸，應向社會大眾說明。

根據民眾陳情指出，金盈瀑布河谷屬於行水區，依法應受最嚴格的開發限制，以確保公共安全與環境永續。 然而，該處建物長期存在爭議，主管機關卻始終未提出具體作為，公權力形同失靈，讓業者持續在行水區內施工、擴建，大興土木的狀況有增無減。

依規定，行水區的管理機制相當嚴謹，包括衛星定位監控、明確範圍劃設，以及日常巡查制度，本應能有效防杜違規行為；但在金盈瀑布河谷的案例中，這些制度卻彷彿全面失靈，讓外界質疑是否對特定業者的重大違法，視若無睹，「其公權力，完全失控」。

縣議員林詩穎表示，金盈谷長期屬私人產權，一般人民難以進入，業者卻將原有建物無限擴大，第一時間找來縣府稽查，已勒令停工。也確認違反「水土保持法」，業者卻對外宣稱僅是「老舊建物簡單整修」、「未破壞水土保持」，沒有違法，不是業者說了算，民眾生命財產安全要維護。

縣議員呂惠卿表示，旺旺集團無視法令，破壞公眾安全，財大氣粗，縣府要硬起來，該拆就拆，該罰就罰。

業者回應，為維護園內環境，僅在私人土地進行整修，未有任何新建物與開發行為，不曾破壞水土保持、改變水道等任何環境現況，十二月五日已遵守法規立即停工，接受政府相關單位調查，若有違反規定，坦然接受罰則。