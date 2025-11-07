民進黨宜蘭縣黨部公布縣議員首波提名 七位參選人名單

民進黨宜蘭縣黨部公布首波五鄉鎮縣議員七位參選人提名名單。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部執行委員會七日公布首波五鄉鎮縣議員七位參選人提名名單，縣黨部表示，頭城鎮、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉皆是已完成登記且不需進行初選或已完成協調式民調之縣議員參選人。

縣黨部指出，率先發布的七位參選人分別為現任議員林詩穎（第二選區：頭城鎮）；現任議員謝家倫、呂惠卿及前議員薛呈懿（第六選區：羅東鎮）；前議員張明華（第七選區：五結鄉）；現任議員林佩螢（第八選區：冬山鄉）；游雅絢（第九選區：三星鄉）。七位參選人不僅在公共事務上經驗豐富，更以行動關懷社會、服務鄉里，深受民眾肯定。

根據民進黨宜蘭縣黨部第四、五類公職人員選舉登記提名公告，登記參選頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉的四人，皆屬於符合提名名額的鄉鎮區域；羅東鎮則經協調式民調後，產生三名人選；此外，五結鄉另與現任無黨籍議員沈信雄結盟。