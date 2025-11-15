民進黨宜蘭縣黨部呼籲社會各界伸出援手，共同支持蘇澳受災鄉親度過難關。（記者董秀雲攝）

鳳凰颱風造成宜蘭縣溪南地區多處災情，尤其蘇澳鎮災損嚴重，多處社區與住戶受到嚴重淹水影響，生活與財物損失慘重，為協助受災鄉親儘速重建家園，民進黨宜蘭縣黨部今（十五）日呼籲社會各界踴躍捐款蘇澳鎮公所捐款專戶，以實際行動協助災民度過最艱困的時刻。

蘇澳鎮公所已啟動救助機制，並公布專款專用之「鳳凰颱風1111水災」捐款帳戶，縣黨部表示，每一份捐助都是對受災戶最直接、最溫暖的支持，也象徵台灣社會面對天災時「同島一命」的共同精神。

天災無情、宜蘭有愛，縣黨部將持續關注災後重建需求，也呼籲民間力量一起加入，讓受災鄉親在不安與困境中，看見社會最溫暖的力量。讓我們一起，用行動守護蘇澳、陪伴家園重建。

【捐款方式有二種】臨櫃匯款 銀行行庫：宜蘭縣蘇澳地區農會本會行庫代碼：五九八OO一一戶名：宜蘭縣蘇澳鎮公所保管金 帳號：五九八O一O四-O九五O三O一

網路𝗔𝗧𝗠轉帳宜蘭縣蘇澳地區農會：五九八帳號：五九八O一O四-O九五O三O一誰各界善心人士注意!臨櫃匯款或網路ATM，手續費皆需自付。

【注意事項】臨櫃匯款請加註為鳳凰颱風捐助款並提供姓名、電話、住址。如使用𝗔𝗧𝗠轉帳方式捐款，請傳真(O三-九九六一七二四)或𝗘-𝗺𝗮𝗶𝗹：𝘀𝗮𝟯𝟯𝟲@𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗲-𝗹𝗮𝗻𝗱.𝗴𝗼𝘃.𝘁𝘄 或於公所上班時間電話聯絡，告知姓名、地址、電話及轉帳帳號末五碼等資料，若郵寄及傳真請於信件主旨加註明為《鳳凰颱風捐助款》，俾利公所帳務處理。可於公所上班時間:上午八時-十二時，下午一時-五時至公所財政課辦理現金捐款事宜。捐款洽詢專線：O三-九九七三四二一轉分機二一O或二一五 蘇澳鎮公所財政課林小姐、紀小姐。