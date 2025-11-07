民進黨宜蘭縣黨部宣布五鄉鎮縣議員提名 力拼2026大選

民進黨宜蘭縣黨部宣布五鄉鎮縣議員提名，力拼二O二六大選。（記者董秀雲攝）

民進黨宜蘭縣黨部執行委員會於十一月六日決議發布五鄉鎮縣議員參選人提名公告，縣黨部表示，頭城鎮、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉皆是已完成登記且不需進行初選或已完成協調式民調之縣議員參選人，七位參選人皆是民進黨宜蘭縣二O二六年選戰的堅強戰力。

縣黨部強調，民進黨將以攜手宜蘭、共創榮光的目標，持續深化地方連結，並以完善的選戰策略與組織力量，守護宜蘭的進步價值，迎向勝選的目標。

縣黨部指出，率先發布的七位參選人分別為現任議員林詩穎（第二選區：頭城鎮）；現任議員謝家倫、呂惠卿及前議員薛呈懿（第六選區：羅東鎮）；前議員張明華（第七選區：五結鄉）；現任議員林佩螢（第八選區：冬山鄉）；游雅絢（第九選區：三星鄉）。七位參選人不僅在公共事務上經驗豐富，更以行動關懷社會、服務鄉里，深受民眾肯定。

根據民進黨宜蘭縣黨部第四、五類公職人員選舉登記提名公告，登記參選頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉的四人，皆屬於符合提名名額的鄉鎮區域；羅東鎮則經協調式民調後，產生三名人選；此外，五結鄉另與現任無黨籍議員沈信雄結盟。