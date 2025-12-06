民進黨宜蘭縣黨部聲明 呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊 希望林員警能早日康復。（記者董秀雲攝）

▲民進黨宜蘭縣黨部聲明 呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊 希望林員警能早日康復。（記者董秀雲攝）

針對蕭美琴副總統五日前來宜蘭執行公務行程時，不幸發生林姓員警於交管勤務中遭車輛撞擊一事，民進黨宜蘭縣黨部聲明指出，大家都深感不捨。副總統得知後即刻表達關切，相關單位亦持續追蹤傷勢，並全力協助醫療照護，希望林員警能早日康復。縣黨部在此呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。

廣告 廣告

縣黨部再次強調，副總統公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福，一起盼望他能早日康復、平安回家。

蕭副總統此行為公務性質，並非輔選行程，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。副總統蕭美琴首先探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生，所幸目前已恢復六成健康狀況；隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場，在金棗落果期關心農民生產情形並與農友座談；之後至頭城鎮聖方濟安養院關懷長者，宣導長照3.0政策；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解宜蘭地方產業與農業的發展近況。