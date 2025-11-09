民進黨客青培力營15日登場 梁文傑、米莎等任講師

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨客家青年培力營15、16日登場，民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，這次營隊邀請到圖文作家「台派寶寶bb」、客家創作歌手米莎、陸委會副主委梁文傑等黨公職擔任講師，課程安排希望學員「勇敢地擁抱自身的文化、自己的語言，勇敢地做自己，因為，越做自己，越能展現最好的一面」。

民進黨2025 TEAM HAKKA客家青年培力營，邀請18歲至40歲對客家事務及公共事務有高度熱忱的青年參與。

民進黨規劃2天1夜的營隊，營隊由民進黨秘書長徐國勇開場、客家創作歌手米莎談「從土裡來，從哪裡去？音樂／語言與我們的距離」、立委沈伯洋談「守護台灣，我們可以怎麼做」、台法混血兒Ninon高立穠談「天天跨文化」、勞動部長洪申翰談「公民社會與政治體系的對話：如何合作改變現狀」。

黃駿翔表示，營隊課程也安排「會說話的書」，邀請民進黨青年部主任黃聖文、國際部主任陳文昊、性平部副主任游本明、新聞部副主任黃子一、公民團體茉莉、芝芝等人擔任講師，因為每個人都是一本書，而每一本書都藏著一段人生寶藏，讓這些講師與學員分享，讓經驗成為養分。

民進黨營隊邀請立委王義川談「政策說明白話文運動」、圖文作家「台派寶寶bb」談「用自己擅長的方式守護台灣」、民進黨發言人韓瑩談「政治攻防第一線」、客委會主委古秀妃與竹北市長鄭朝方談青年政策、陸委會副主委梁文傑談「中國勢力的滲透與台灣民主的韌性」。

黃駿翔表示，之所以辦理培力營，是希望學員勇敢地擁抱自身的文化、自己的語言，勇敢地做自己，因為「越做自己，越能展現最好的一面」。

他說，每一堂課都有其意義，其實今年台灣人很辛苦，走過了罷免不適任立委、南部風災、花蓮風災到非洲豬瘟，大家都很辛苦，也意識到團結很重要，不管身為什麼族群，都是驕傲的，希望大家勇敢做自己、擁抱自身文化。（編輯：蘇志宗）1141109