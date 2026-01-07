民進黨將徵召温世政挑戰南投縣長 游顥：賴清德2026提名最大錯誤 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

民進黨備戰2026地方選舉，南投縣長人選僵持多月，民進黨將徵召「牙醫界劉寶傑」牙醫師公會理事長温世政角逐縣長。對此，國民黨南投縣黨部主委游顥今（7）日表示，現任南投縣長許淑華執政成績，大家有目共睹，施政滿意度高達8成，民進黨卻不尊重南投在地人，想用空降收割，直言「將會是最大錯誤」。

「政績和南投縣民意共識，是許淑華競選連任的最大利器。」游顥強調，南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於民進黨此次推出空降人選，就連民進黨自己地方人士都不認識，更不要說沒在地耕耘、沒地方服務，要如何競選？。

游顥質疑，民進黨此舉用空降收割，要南投人「票投温世政等同票投總統賴清德？」他強調，不尊重南投在地人，賴清德強勢提名温世政從新北空降參選南投縣長，將是賴清德2026縣市提名的最大錯誤。

許淑華年底將尋求連任，實力堅強，民進黨提名新人、出身南投草屯，現任新北市牙醫師公會理事長的温世政出馬迎戰。

據了解，多名民進黨內人士認為，温世政長相激似資深媒體人劉寶傑，與民進黨宜蘭縣長參選人林國漳都是形象清新的代表，盼能淡化政黨色彩，爭取中間選民的支持。

民進黨原定7日下午召開提名記者會，由於考量F-16V在花蓮外海失事，黨中央將上午的選對會、下午的提名記者會延期辦理。

