民進黨將徵召蘇巧慧戰新北市長 李四川：我為她加油

民進黨選對會決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長，外傳國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川將在處理輝達台灣總部告一段落後宣布參選。對此，李四川今天強調，選舉的事沒有比輝達進駐更重要，沒有想到後面的選舉，他並向蘇巧慧表達恭喜，「我為她加油」。

民進黨選對會昨天決議向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026新北市長，將待中執會確認後進行徵召。至於國民黨將由誰披上戰袍，媒體報導，國民黨籍新北市議會議長蔣根煌透露，李四川將在處理輝達台灣總部告一段落後宣布。

李四川今天出席台北市交通局舉辦的「福星公園新設施亮相！交通教學區與地下停車場11月6日正式啟用」記者會前被媒體堵訪問及此事。

李四川說，他不知道蔣根煌說的這個事，也不知道蔣根煌是從哪裡來的訊息，他要謝謝蔣根煌的期待與鼓勵，但他現在得先把輝達（NVIDIA）的事情處理好，選舉的事沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市更重要。

媒體追問，有無可能在明年春節確認與輝達簽約後宣布參選，到新北市政府上班。李四川笑著說，他已經在新北市政府上過班了，接著表示，他要恭喜屏東的女兒蘇巧慧將被民進黨徵召，「我也為她加油」。

李四川強調，他現在的工作、也就是輝達進駐一案，絕對比選舉還重要，他現階段還是以此事為主，一定會把它做好，沒有想到後面的選舉。