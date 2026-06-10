民進黨將提名竹縣長參選人 鄭朝方出線藍綠對決

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨竹北市長鄭朝方將參選新竹縣長（圖／翻攝鄭朝方臉書）

民進黨中央黨部今(10)日上午召開選舉對策委員會選對會，選定現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並預計在下午中執會完備相關程序後，屆時將由民進黨黨主席賴清德主持召開提名記者會，為鄭朝方披上競選彩帶。這場提名過程可謂一波三折，在國民黨內部確定由立委徐欣瑩出戰後，曾一度傳出鄭朝方因考量經營地方基層，有意留守竹北市爭取連任。鄭朝方僅透過幕僚表示「沒有要回應」。

新竹縣因傳統客庄鄉鎮多，向來被視為民進黨的「艱困選區」，隨著今日民進黨提名作業將正式完成，2026年新竹縣長選戰的藍綠戰將已就位，鄭朝方將迎戰國民黨參選人徐欣瑩，讓年底九合一大選新竹縣藍綠對決浮上檯面。

廣告 廣告

對此，新竹縣國民黨參選人徐欣瑩尚未回應。民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠昨(9)日受訪表示，他個人非常尊重每個人參選的權益，也尊重在地經營已久的民意代表，並尊重國民黨內部的協調機制與內參民調。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

同學一個個結婚了！1998年妹子超焦慮 網一面倒勸別急著嫁

扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞

股價黑馬2／輝達、超微沒「它」點頭出不了貨 買設備送工程師打響名號